Feijóo dispara contra el govern espanyol i justifica la continuïtat de Mazón després de la dana

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut aquest dilluns a la comissió d'investigació de la dana al Congrés, per explicar els contactes que va mantenir amb l'expresident Carlos Mazón la tarda de la tragèdia. Feijóo s'ha espolsat les responsabilitats en la gestió de la catàstrofe i ha negat que fos feina seva suggerir a Mazón actuar d'una manera o l'altra. "Qui té competència des del punt de vista legal és el càrrec polític", ha indicat. També ha justificat la continuïtat de l'expresident valencià després de la catàstrofe, perquè "algú havia de quedar-se al comandament", i ha aprofitat per carregat contra el govern espanyol per no comparèixer ni prendre les decisions que eren de la seva competència. "El govern central va sortir corrents de la Comunitat Valenciana", ha dit.
El president del PP ha insistit que ell "no ha esborrat cap missatge" i que se l'ha citat a comparèixer per "haver-se preocupat" de la situació del País Valencià. "Jo voldria els missatges del president del govern espanyol, de la ministra, dels responsables de protecció civil, de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer", ha reclamat. "Potser descobrim alguna cosa", ha insinuat. En aquest sentit, el dirigent popular ha lamentat que la comissió d'investigació no citi les autoritats del govern espanyol i ha recordat que és l'administració central qui ha de decretar l'emergència nacional, si bé el cert és que el govern valencià hauria pogut demanar-ho elevant el nivell d'emergència. Feijóo, però, ha insistit que era el Ministeri de l'Interior qui havia de decretar l'emergència, perquè era una qüestió d'interès general.
L'oposició ha acusat Feijóo d'actuar com a "encobridor" de Mazón. El president del PP, que sí que ha demanat dimissions per la gestió de l'accident de tren a Adamuz, ha evitat respondre per què l'expresident valencià continua com a diputat. "La consellera d'Interior va ser destituïda; em sorprèn que no es demani la dimissió del ministre de Transports", ha dit, i ha lamentat que no hagi dimitit ningú del govern d'Espanya per la gestió de la dana. A preguntes d'EH Bildu, el líder del PP ha evitat respondre perquè tot ho ha vinculat a ETA, fins al punt de ser advertit per la presidència de la comissió.