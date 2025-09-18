El Suprem manté Santos Cerdán a la presó pel risc de destrucció de proves

Santos Cerdán continuarà a la presó. Així ho ha decidit l'instructor del 'cas Koldo' al Tribunal Suprem (TS), el magistrat Leopoldo Puente, que ha acordat mantenir en presó provisional l'exsecretari d'Organització del PSOE perquè considera que persisteix el risc de destrucció de proves.
Segons Puente, no és el moment oportú per excarcerar Cerdán perquè el risc que es va apreciar inicialment que destrueixi proves o manipuli testimonis no ha desaparegut, i la investigació continua. Tot i això, el magistrat avisa que l'estança de Cerdán a presó no s'hauria d'allargar més enllà del 30 de desembre. La presó provisional no s'acostuma a prolongar per sobre dels sis mesos, temps que Cerdán complirà entre reixes a finals de desembre.
Cerdán va entrar a la presó de Soto del Real (Madrid) el passat 30 de juny pel seu presumpte paper principal en el cas Koldo, per la qual l'alt tribunal li atribueix delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i suborn. Des d'aleshores, Cerdán ha reclamat la seva excarceració diverses vegades, però el Suprem li ha denegat. En aquesta darrera resolució, l'instructor explica que res no ha canviat per ordenar ara la seva posada en llibertat.
A més, el magistrat informa que la investigació encara no ha acabat. "Les investigacions sobre la precisa situació patrimonial de Cerdán no han conclòs" i cal "aprofundir en els eventuals vincles econòmics que poguessin existir entre Servinabar 2000, l'ex 'número tres' del PSOE o el seu cercle personal pròxim", cosa que comporta encara la realització de complexes anàlisis documentals.
Persecució de l'UCO
Les darreres informacions de Santos Cerdán daten del passat mes d'agost, quan va concedir una entrevista, a través dels seus advocats, a El País on refermava la seva innocència i apuntava contra l'UCO. "Soc innocent i no he fet res del que diu l'UCO -Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil-".
"Cel·la, exercici i pati", aquest és el seu dia a dia a la presó, on entén que hi és per un objectiu "mediàtic" de malmetre la imatge del PSOE i l'executiu espanyol. "Em sap greu el mal que se li ha fet al PSOE, però encara més el que m'estan fent a mi", va reblar llavors, alhora que va explicat que no té pressa per sortir, sinó que se centra a demostrar la seva innocència. Assegurava que no té cap paper en cap trama d'adjudicacions de contractes d'obres públiques a Navarra i que, quan ho hagi demostrat, es retirarà de la política per viure una vida tranquil·la amb la família.