Els Comuns reclamen a Illa que negoci per «recaptar el 100% de l'IRPF i complir amb l'ordinalitat»

Els Comuns han reclamat al president Salvador Illa que "negociï a fons" per a exigir a l'Estat que Catalunya recapti "el 100% de l'IRPF" i que "es compleixi el principi d'ordinalitat". Així ho ha assegurat aquest diumenge la coordinadora del partit, Candela López, la mateixa setmana que la Comissió Bilateral Estat-Generalitat va tancar un primer acord.

"Nosaltres veiem uns bons principis bàsics per a poder avançar en el finançament, però li demanem al PSC i al senyor Illa que arribi fins al final", ha insistit López. D'altra banda, sobre el cas de corrupció que esquitxa l'exministre Cristóbal Montoro, els Comuns han exigit a Alberto Núñez Feijóo i a l'expresident Mariano Rajoy que "no s'amaguin" i que "donin explicacions".

En una atenció als mitjans des de Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, la coordinadora nacional dels Comuns ha insistit en el 100% de l'IRPF, "perquè això serà el que li permetrà a Catalunya tenir molts més recursos i molta més capacitat". També en el principi d'ordinalitat, "que ha de permetre situar Catalunya al nivell de recaptació que es mereix en relació amb la resta de l'Estat".

"És un dels principis que veiem que el senyor Illa i el PSC han defensat, i per tant han d'anar fins al final exigint al govern de l'Estat que aquest principi també es compleixi en relació amb el finançament de Catalunya", ha insistit López.

Corrupció del PP

D'altra banda, la dirigent dels Comuns ha denunciat la "gravetat" del cas de corrupció al voltant del PP i de l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. "Recordem que deia que no hi havia diners i s'havien de retallar els serveis públics, quan en realitat el que feia era estalviar mil milions d'euros a grans empreses modificant lleis", ha criticat.

En aquest context, Candela López ha dit que José María Aznar, Mariano Rajoy i Alberto Núñez Feijóo "han de donar la cara i donar explicacions" sobre aquesta situació. "No pot ser que es torni a amagar davant dels greus casos de corrupció", ha afirmat. De la mateixa manera, ha insistit en la necessitat de posar el focus en les "empreses corruptores", perquè no puguin tornar a ser contractades per l'administració.

Insta al PSOE a la regularització dels immigrants

Finalment, des de Sant Vicenç dels Horts, Candela López ha denunciat "l'estratègia de Vox" per a criminalitzar i confrontar les persones d'origen estranger i "trencar la convivència". Davant d'aquesta realitat, els Comuns han reclamat que les solucions passin per "garantir més drets". En aquest sentit, han instat el PSOE a "activar" la iniciativa legislativa popular (ILP) per a regularitzar la situació de mig milió de persones nouvingudes. "Necessiten tenir regulada la seva situació i que deixin d'explotar-los", ha conclòs sobre això.