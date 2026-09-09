Els comuns reivindiquen una Diada que representi la pluralitat d'orígens

Els comuns han reivindicat la pluralitat d'orígens dels catalans en el seu acte per commemorar la Diada. Així ho ha manifestat la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, que ha destacat el fet que Catalunya no és "cap museu ni peça d'arqueologia", i que qualsevol català ha de poder tenir sentiment de pertinença sigui o no nascut aquí. Alhora, també ha remarcat la necessitat de combatre els discursos d'odi de l'extrema dreta, en la mateixa línia que s'ha pronunciat l'alcaldable per Barcelona, Gerardo Pisarello. Per la seva banda, la portaveu del grup municipal a Badalona, Aïda Llauradó, ha fet oficial la seva candidatura a l'alcaldia.
En un acte en què el ministre Ernest Urtasun s'ha absentat a darrera hora perquè el mal temps ha comportat la suspensió del seu vol de Madrid a Barcelona, la formació s'ha conjurat per defensar els drets de tots els ciutadans, independentment del seu origen. "Catalunya no és la propietat privada de ningú, una nació no és un museu i Catalunya no és una peça d'arqueologia", ha dit Albiach.
En aquest sentit, ha destacat que la gran batalla cultural que preveuen combatre és que ningú hagi de triar entre el seu origen i el seu futur. "Que tu puguis ser argentina, o marroquina, o equatorià, i també siguis català", ha afegit, "sense haver de donar més explicacions", amb un element integrador com ho és la llengua catalana.
Per aquest motiu, la líder dels comuns ha assegurat que l'indigna com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, actuï "amb cinisme" amb la situació que està vivint Ceuta. "L'aboca al col·lapse impedint que les comunitats puguin acollir a infants només per desgastar el govern", ha dit.
En aquesta línia, ha mostrat el seu rebuig pels discursos d'odi que provenen de l'extrema dreta, que a Catalunya, ha dit, "ve per dos cantons", en referència a Vox i Aliança Catalana, però també algunes veus discordants amb el discurs migratori: "El que més em preocupa i més em dol és quan forces democràtiques comencen a comprar aquests marcs i aquests relats, em preocupa quan es rebutja acollir a menors procedents de Ceuta com fa Míriam Nogueras, i també em preocupa quan s'assumeix d'una manera o d'una altra allò d'aquí no cabem tots, com fan algunes veus d'Esquerra Republicana".
En defensa de la migració per vies segures
També s'ha pronunciat en aquest sentit Pisarello, que ha tret pit de ser el primer alcaldable a la ciutat orgullós de ser fill de la nova Catalunya i de "l'Amèrica Llatina rebel", que combat discursos com el de Donald Trump o Javier Milei. "Davant de les polítiques insolidàries i cíniques d'una Unió Europea, que està desmentint el millor de la tradició europeista crítica, nosaltres sempre som en la denúncia de les relacions neocolonials entre el nord i el sud que en bona part estan en l'origen de tots aquests processos migratoris i en defensa de processos de migració en vies segures", ha assenyalat.