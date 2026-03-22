Els Comuns veuen «benvingudes» les demandes d'ERC de noves competències

Els Comuns han considerat aquest diumenge "benvingudes" les possibles demandes d'ERC de noves competències en la negociació de pressupostos, a canvi de desvincular la recaptació de l'IRPF, després del nou plantejament dels republicans. Així ho ha descrit el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, en una atenció als mitjans des de plaça Sant Jaume.
De moment, els Comuns prioritzen l'habitatge i que el Govern compleixi amb els ajuts al lloguer. En clau espanyola, Cid ha reclamat a Junts que "rectifiqui" i doni suport al decret anticrisi espanyol amb les mesures d'habitatge de Sumar. "No es pot estar en contra de la guerra il·legal de l'Iran i a la vegada no voler aprovar mesures", ha afegit.
"Sempre hem defensat que Catalunya tingui més autogovern, per tant, benvingudes si hi ha demandes amb noves competències", ha defensat Cid, després que els republicans hagin plantejat obtenir nous traspassos de competències per a Catalunya a canvi de deslligar la recaptació de l'IRPF dels pressupostos.
Decret sobre habitatge
Després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, es pronunciés en contra del decret anticrisi espanyol amb les mesures d'habitatge de Sumar, Cid ha exigit que "rectifiqui" i doni suport al paquet. En aquest sentit, ha instat a juntaires a "deixar de fer mal a Catalunya" i els ha avisat que no votin "al costat del PP i Vox", a qui ha titllat de "pagafantes' de Trump a la Unió Europea".
El PSOE i Sumar finalment van acordar divendres aprovar dos decrets per separat, amb un text que inclou les rebaixes fiscals, i l’altre, amb menys possibilitats de prosperar quan se sotmeti al Congrés, les mesures d'habitatge que reclama Sumar. El pacte es va produir després de la plantada de Sumar a la reunió del Consell de Ministres extraordinari. Cid ha fet una crida a la ciutadania a impulsar una mobilització, tant a Catalunya com a l'Estat, que "blindi" i protegeixi l'escut en habitatge per als llogaters.