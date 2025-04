Els militants d'ERC a Barcelona voten la nova direcció de la federació entre Baró i Camacho

Els militants d'ERC a Barcelona estan votant telemàticament des de les 10 hores per escollir la nova direcció de la federació entre dues opcions. 'Endavant Barcelona', la candidatura continuista i amb el suport de la direcció nacional, liderada per l'actual presidenta Eva Baró, va recollir 302 avals. 'Dignitat Republicana', la llista alternativa liderada per Creu Camacho i amb el suport de Nova Esquerra Nacional i Foc Nou, va reunir-ne 263.

Les dues candidates han cridat a la participació, que s'ha situat en el 42,7% a les 12.30 hores. El congrés, que clourà diumenge, ha estat marcat per una hipotètica entrada al govern de Jaume Collboni. La previsió és que la votació es tanqui a les 20 hores, quan es faran públics els resultats.