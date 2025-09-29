Els Mossos ratifiquen que la fugida de Carles Puigdemont era imprevisible

L'intendent dels Mossos d'Esquadra Carles Hernández, cap de la Comissaria General d'Informació, i dos agents més del cos han ratificat aquest dilluns al jutjat l'informe sobre la fugida de l'expresident Carles Puigdemont el 8 d'agost de l'any passat. En tres declaracions breus al jutjat que investiga tres agents fora de servei per col·laborar en la fugida, els policies han detallat l'informe lliurat al Tribunal Suprem, en què s'assegurava que el dispositiu policial d'aquell dia no preveia la possible fugida sinó només l'intent de Puigdemont d'entrar al Parlament i una possible detenció pacífica de l'expresident. Segons fonts jurídiques, han admès que la maniobra de Puigdemont per esquivar la detenció es va fer de forma ràpida i efectiva.
El jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona investiga tres mossos fora de servei per encobriment i omissió del deure de perseguir delictes, que ja han estat expedientats per la Divisió d'Afers Interns de la policia catalana. El juny passat, el cap del cos en el moment dels fets, Eduard Sallent, i el sotscap de Barcelona, Ignasi Teixidor, van defensar l'actuació policial d'aquell dia, en un dispositiu que no va tenir en compte la hipòtesi que l’expresident no entrés al Parlament sinó que després del seu discurs fugís en un cotxe, s’amagués i tornés a Bèlgica.
El relat de la fugida de Puigdemont
L’informe policial, que es va enviar al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena pocs dies després dels fets, admetia errors i assegurava que el dispositiu es va centrar a garantir la investidura del nou president de la Generalitat Salvador Illa, en preservar la convivència de dues manifestacions antagòniques i, com a tercera prioritat, la detenció de Puigdemont quan intentés entrar al Parlament. De fet, el dispositiu no preveia una possible fugida, sinó simplement una detenció o entrega voluntària de Puigdemont abans o després d’accedir al debat d’investidura d’Illa al Parlament.
No obstant això, Puigdemont, després d’una breu intervenció davant dels milers de concentrats des d’un escenari a l’Arc de Triomf, va baixar, es va refugiar sota una carpa perquè no el veiessin els drons, l’helicòpter o agents policials i va pujar a un cotxe que va marxar de la zona. Paral·lelament, una gran comitiva de polítics va anar caminant des de l’Arc de Triomf a la porta del parc de la Ciutadella, cosa que feia pensar que Puigdemont era allà enmig. Centenars de manifestants independentistes van intentar entrar al parc, cosa que va provocar càrregues policials dels antiavalots.
L’informe dels Mossos a Llarena
L'informe, signat per Sallent, assegura que en el dispositiu per intentar detenir Puigdemont sempre es va tenir en compte la necessitat de fer l’arrest “de la manera més eficaç i proporcionada possible” per garantir la seguretat de tothom. “La detenció de Puigdemont es va planificar atenent els criteris policials bàsics de congruència, oportunitat i proporcionalitat”.
Així mateix, remarquen que un cop es va veure l’expresident a la part superior del passeig Lluís Companys es va “comprovar que estava rodejat de centenars de persones” i que no era “oportú” actuar amb l’ús de la força allà, ja que es preveia que després anés cap al Parlament. “El desenvolupament dels fets posteriors posa de manifest que no es va produir aquest desplaçament cap al Parlament, motiu pel qual no es va disposar d’un moment per procedir a la detenció”, reconeixen els Mossos.
El cos admet que "en cap cas" van preveure la possibilitat que Puigdemont només reaparegués breument a Catalunya i tornés a marxar. "L'escenari finalment ocorregut escapa a tota lògica racional o política, segons el context i la informació disponibles", assegura la policia catalana en el seu informe. En el text apunten que fins i tot treballaven amb la hipòtesi que Puigdemont ja fos dins del Parlament, però que la cambra no els va autoritzar a registrar l'edifici el dia 7 d'agost.
Segons l’informe, Puigdemont no va seguir la comitiva de polítics i membres de la societat civil cap al Parlament, sinó que va pujar a un vehicle “conduït per una dona”, després de trencar les brides de les tanques i “camuflar la seva identitat desprenent-se de l’americana i posant-se una gorra de beisbol”.
En paral·lel, la comitiva va acostar-se al Parlament i van voler fer-ho per la porta 6, on “la pressió i les accions dels manifestants van ser de tal virulència que es va autoritzar l’ús de gas”. A més, també es va “violentar” la porta 4 i un grup de manifestants van entrar al parc de la Ciutadella. Els Mossos argumenten que aquesta situació d’enfrontaments va provocar que “l’atenció dels policies se centrés en aquest punt” i que l’agent que estava seguint el cotxe de Puigdemont “no pogués accedir al canal de comunicacions a través de la seva emissora”.
Col·lapse en les comunicacions de Mossos
El cos detalla que des de primera hora del dia 8 d'agost va observar com s'instal·laven tanques metàl·liques al passeig Lluís Companys per fixar un perímetre límit a l'acte. A la part posterior de l'escenari, a més de les tanques, s'hi van enganxar unes lones negres que "impedien tenir una visió de l'interior" i dues carpes tapades lateralment "amagaven completament l'interior". Quan la policia catalana va copsar els primers moviments al carrer Trafalgar, es va activar el dron i, 25 minuts després, va aparèixer Puigdemont, que es va veure envoltat per una "multitud de persones a manera de càpsula de seguretat" fins a l'escenari.
L'expresident va entrar llavors al perímetre i va pujar a l'escenari. Quan va acabar la seva intervenció, va entrar en una de les carpes de la part posterior. Un agent de Mossos observa llavors com puja al cotxe blanc, acompanyat de Turull, amb una cadira de rodes al lloc del copilot. Intenta comunicar-se pel canal de Mossos, però estava ocupat "transmetent diverses comunicacions per part d'altres efectius policials" i truca al seu superior per telèfon.
"És rellevant destacar la impossibilitat que va tenir l'agent de comunicar a través de l'emissora el que estava observant", recull el document, una circumstància que va provocar que el Centre de Coordinació no estigués informat de la ubicació real de l'expresident i se centrés a seguir la comitiva dels polítics caminant pel passeig Lluís Companys en direcció a l'entrada del parc de la Ciutadella. De fet, una vegada Puigdemont acaba la intervenció, el dron canvia la visió i passa a oferir imatges dels polítics: "Els efectius policials no disposen de la informació de l'agent que ha perseguit l'expresident i creuen que Puigdemont era entre aquests polítics".
L'agent, mentrestant, va perseguir a peu el vehicle de Puigdemont. Es va confondre "per la tensió del moment", va informar erròniament del model i tampoc va poder detallar amb exactitud la matrícula, sinó que en va oferir una lectura parcial. En un moment, el semàfor es posa en verd, el cotxe segueix la marxa i el mosso li perd la pista. El vehicle mai va ser localitzat.
Itineraris per traslladar Puigdemont a la Ciutat de la Justícia
Els Mossos recullen en l'informe que es van plantejar dos escenaris, un en què Carles Puigdemont pretengués accedir al Parlament uns dies abans del ple i un segon en què hi volgués entrar el mateix dia del debat. En tots dos casos, la premissa per a l'organització policial tenia per objectiu garantir el ple i detenir l'expresident si tornava. En el mateix informe qualifiquen l'amenaça que suposaven els col·lectius independentistes per a la celebració del ple de "molt alta" i de "moderada" la del sector constitucionalista.
En cas que es fes efectiva la detenció, el cos tenia planificades "tres possibles sortides" de la zona i "diversos itineraris" per traslladar Puigdemont amb un vehicle de paisà -escortat per dos vehicles del GEI- fins a la Ciutat de la Justícia. També asseguren que tenien planificat un eventual trasllat a Madrid per posar-lo "a disposició del Tribunal Suprem" i van reservar, fins i tot, nits d'hotel perquè els agents poguessin descansar.