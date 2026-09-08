Els presidents de l'ANC es posen d'exemple per reivindicar un independentisme «divers»

Els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) s'han retrobat a les portes de la Diada amb un doble objectiu: fer una crida a la participació a la manifestació d'enguany i demanar que sigui el punt de partida per a la reactivació de l'independentisme social. A la seu de l'ANC, on encara hi havia qui venia a comprar les samarretes per a la cita de l'Onze de Setembre, s'hi han reunit els set presidents de la història de l'entitat: Dolors Marín (2011-2012), Carme Forcadell (2012-2015), Jordi Sànchez (2015-2017), Elisenda Paluzie (2018-2022), Dolors Feliu (2022-2024), Lluís Llach (2024-2026) i Josep Vila (2026-).
El mateix Vila ha destacat que la trobada és molt important per a l'actual direcció del partit i que l'exhibició d'unitat es traduirà també a la manifestació de la Diada, on tots els presidents estaran en un lloc o altre de la manifestació. L'ANC enfoca aquesta manifestació com el tret de sortida a una represa de les mobilitzacions, "des de la diversitat i des d'on cadascú li sigui més còmode". Un bon resum d'aquesta diversitat, ha reconegut Vila, són les diferents presidències de l'entitat, "amb trets i accents diversos", i amb diferents estratègies desplegades durant els prop de 15 anys d'història de l'ANC.
La diversitat de presidents surt a escena
Una diversitat de presidències que s'ha vist també en les declaracions de tots ells. Paluzie ha reivindicat el lema de "ser-hi" de l'ANC: "Si es torna a generar una oportunitat per fer la independència, és important que encara hi hagi llengua i país", ha reivindicat, explicant també que formarà part del bloc internacional de l'ANC durant la manifestació d'aquest divendres. Al seu torn, Forcadell ha explicat que serà a la capçalera de la columna de present de la manifestació a Barcelona i també s'ha referit a l'estat del català: "Si volem salvar el país, hem de salvar la llengua", ha reiterat.
Diferent ha estat el to de Feliu, que ha anunciat que anirà a la manifestació com a representant de Dempeus per la Independència, formació política sorgida d'un grup de crítics de l'ANC i que fa uns pocs mesos que s'ha registrat oficialment com a partit polític. Feliu, potser anant més enllà del motiu de la convocatòria, ha defesant Dempeus com un projecte que "trenqui" l'estatus actuals d'"inoperància" al país. Més críptic ha sigut el missatge de Marín, primera presidenta de l'ANC: "És l'única eina que tenim per fer la independència; si en tinguéssim una altra, potser no estaria aquí, però és la que tenim", per afegir que estaria "en qualsevol punt amb la gent" a la manifestació. Llach, que encara és vicepresident de l'ANC, s'ha limitat a dir que serà allà on li digui l'actual president.
"La Diada de la gent" i no dels partits
Vila també ha respost preguntes vinculades a la manifestació d'enguany, insistint que cal parlar de la gent i de la societat catalana i no dels partits polítics. Així s'ha referit al paper que pugui jugar Aliança Catalana en la mobilització d'aquest divendres: "No volem donar cap mena de protagonisme als partits, sinó a la gent", ha sentenciat. Com apuntava en una entrevista a Nació aquest cap de setmana, Vila ha insistit que l'ANC representa i apel·la al "front social" de l'independentisme. "La Diada és el dia de la gent", ha repetit. Sí que ha deixat clar que les entitats convocants es mouen en un "compromís absolut" amb els drets humans i dels pobles.
El president de l'ANC ha recordat que "hi ha motius de sobres" per sortir a manifestar-se, incidint en unes condicions de vida que considera que es veuen malmeses per no tenir la capacitat de decisió des de Catalunya. "La manifestació la lliguem amb la vida quotidiana de la gent", ha assegurat. La fotografia d'aquest dimarts, ha dit Vila, vol ser una crida cap a l'independentisme a mirar cap al futur i no regirar el passat. Queda clar, això sí, que tots ho fan des de perspectives que, en alguns casos coincideixen, però que en d'altres són molt diferents.