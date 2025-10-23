Els secrets del Ventorro arriben al jutjat

Ha passat gairebé un any de la tràgica dana al País Valencià i el que va passar al Ventorro aquell tràgic 29 d'octubre continua sent una incògnita. Però ara s'està més a prop de saber tota la veritat. La periodista Maribel Vilaplana, que dinava en aquest restaurant de València amb Carlos Mazón el dia de la dana, ha estat citada com a testimoni al tribunal de Catarroja que investiga els fets. Cal recordar que un testimoni té l'obligació per llei de dir la veritat, mentre que un acusat sí que pot mentir.
L'Audiència de València ha revocat la decisió de la jutgessa instructora i ha fet cas del recurs de l'acusació particular. Aquesta part considerava que la informació que pugui tenir Vilaplana sobre les converses de Mazón amb Salomé Pradas, exconsellera d'Interior, podria ajudar a demostrar si ella i la seva exnúmero dos van desatendre les seves competències. La citació també compta amb el detall afegit que, per primera vegada, el tribunal posa el president valencià en el punt de mira.
Una de les claus per citar Vilaplana a declarar és la carta que va publicar el passat 5 de setembre. L'Audiència de València considera que la periodista pot oferir "elements d'interès" als quals no va fer referència a la missiva davant les "exigències" que suposa declarar davant d'un tribunal. "No es pot descartar que pugui oferir detalls o matisos que puguin resultar d'interès per a la investigació", conclou l'Audiència. Per ara, però, Mazón és aforat i les parts de la investigació no consideren que hi hagi indicis per demanar-ne la imputació.
Què deia la carta de Maribel Vilaplana?
El passat 5 de setembre, Maribel Vilaplana trencava el silenci amb una carta. La periodista explicava que Mazón va citar-la al restaurant El Ventorro per oferir-li la direcció de la televisió valenciana, un càrrec que ella mateixa va refusar "de forma clara per convicció personal i professional". Però més enllà de la proposta, el dinar es va allargar perquè, segons relatava Vilaplana, es va acabar convertint en una "consultoria de comunicació" sobre diverses qüestions que afectaven els mitjans públics valencians. Mazón li preguntava sobre aspectes que funcionaven bé o malament de la televisió i la ràdio i ella li donava l'opinió.
En tot cas, la periodista detallava que en un moment de l'àpat, Mazón va començar a rebre diverses trucades. Però segons deia, el president valencià "no va mostrar mai inquietud". El que es posa en evidència és que al restaurant hi havia cobertura. "Aquestes interrupcions, sumades a l'espera i a l'acomiadament, van demorar la sortida del restaurant, que es va produir finalment entre les 18.30 i les 18.45 hores", revelava Vilaplana. Més enllà del relat dels fets, la periodista demanava que els responsables polítics de la dana donin explicacions. "El focus ha d'estar en les persones que aquell dia tenien responsabilitats i poder de decisió", sentenciava.