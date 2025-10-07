Els socis apressen Illa a actuar ja en habitatge i finançament si vol encarrilar la legislatura

El discurs de Salvador Illa no ha convençut cap dels partits a l'oposició. Així ho han constatat els portaveus de les formacions al Parlament, que han comparegut després de les paraules del president de la Generalitat. Junts ha carregat contra el discurs "triomfalista" del president de la Generalitat mentre que ERC li ha posat pressa per complir els acords després que demanés "paciència" i els Comuns han demanat actuacions immediates en habitatge. Pel PSC, Illa ha "parlat clar": "És l'únic que té el país al cap", ha dit Ferran Pedret.
A Junts no l'ha convençut cap aspecte de les paraules d'Illa. Així ho ha expressat la portaveu parlamentària del partit, Mònica Sales, que ha dit que Catalunya "ha tocat fons" perquè Illa ha iniciat un procés de "desnacionalització" mentre que tampoc ha fet una bona gestió en el primer any a la Generalitat. "Els problemes no se solucionen amb eslògans", ha dit Sales, que ha acusat Illa de fer "política ficció" davant la manca d'un acord pels pressupostos. A parer de la formació liderada per Carles Puigdemont, el discurs del president és "per a la seva bombolla" i no reflecteix les demandes i els problemes que té el país.
Els socis posen pressa a Illa
"Qui espera, desespera" ha dit Ester Capella, portaveu d'ERC, que ha recordat que els socialistes han de complir amb el finançament singular que van signar a canvi de la investidura del president de la Generalitat. Capella també ha retret a Illa que tregui pit de les finances sòlides o dels avenços en els drets de les dones, ja que considera que han estat passos aconseguits durant la presidència de Pere Aragonès o mentre Oriol Junqueras era conseller d'Economia.
En habitatge, ERC sí que constata que el PSC "s'ha mogut cap a l'esquerra" en la defensa d'intervenir el mercat, però no ha volgut aclarir si donaran suport al pla d'Illa per construir 210.000 habitatges. La rehabilitació del parc d'habitatge, a parer dels republicans, hauria de ser més prioritari, però analitzaran al detall la proposta dels socialistes. Pel que fa als pressupostos, cap avenç: "El Govern ens té més acostumats a les paraules que als fets", ha conclòs Capella.
Sobre habitatge també s'han referit els Comuns, que han demanat deixar de pensar en la construcció d'habitatge per al 2030 i centrar-se en l'ara. "Fer anuncis és gratis però cal començar a sancionar qui fa frau amb la llei de l'habitatge", ha dit Jéssica Albiach, qui també ha criticat el discurs "triomfalista" d'Illa: "No es correspon amb la realitat". Per la banda de la CUP, Xavi Pellicer ha parlat d'un president "inofensiu i sense voluntat d'avançar" i l'han acusat d'imposar "l'agenda del poder". "És immens el gripau que s'hauran de menjar si volen continuar donant-li suport", ha sentenciat Pellicer sobre ERC i els Comuns.
Des del PP constaten que el discurs d'Illa està "buit de contingut" i sense canvis ni grans transformacions. "Molt de màrqueting, però no veiem que res funcioni", ha dit Juan Fernández, portaveu dels populars, que també ha assegurat que el país està "pitjor que amb Aragonès" referint-se a les polítiques d'habitatge o a la suposada inseguretat, un últim aspecte en el qual també ha insistit l'extrema dreta de Vox.