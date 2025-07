Enviament massiu de correus electrònics als governs europeus per l'oficialitat del català

Més pressió per aconseguir l'oficialitat del català a Europa. Una campanya impulsada per l'eurodiputat Jaume Asens, dels Comuns, ha portat a l'enviament massiu de correus electrònics als governs europeus perquè facin suporta a la proposta. Més de 130.000 persones s'han sumat a la iniciativa en un sol cap de setmana en el marc de la campanya perquè la llengua sigui de ple ús als òrgans europeus.

Però, com s'ha fet? Doncs ha estat gràcies a una eina digital que permet enviar correus electrònics als 22 ministres d'Exteriors que encara no han confirmat el vot favorable a l'oficialitat del català. D'aquesta manera, els executius que encara expressen dubtes han rebut un missatge demanant el "sí" a les portes d'una nova reunió del Consell de la Unió Europea, que se celebra aquest divendres.

"La participació massiva en tan poc temps demostra que no estem davant d’una demanda de partit, ni tan sols de país, sinó d’un clam democràtic i transversal que connecta amb el cor d’Europa", ha assegurat Asens, que ha celebrat el compromís ciutadà en la defensa de la diversitat lingüística i cultural com a valor compartit.

"El bloqueig d’alguns governs respon a interessos polítics al servei de la dreta espanyola que rebutgen qualsevol avanç en drets col·lectius i en la diversitat cultural", ha denunciat Asens. Cal recordar que el PP va reconèixer haver trucat als seus col·legues europeus per demanar que s'oposessin a l'oficialitat del català.

Una altra oportunitat per al català a Europa

L'oficialitat del català a Europa torna a viure un moment decisiu. La votació està prevista per aquest divendres i, tal com ha admès el govern espanyol, la unanimitat encara no està garantida. Tot i el suport confirmat de països com Portugal, Bèlgica, Eslovènia o Romania, altres estats com Alemanya, Àustria, Itàlia, Finlàndia o Suècia continuen mostrant reticències per motius tècnics i financers.

El govern espanyol ha enviat una nova proposta a les capitals de la Unió Europea per intentar superar aquestes reticències. La proposta introdueix un nou article per "esclarir encara més" el compromís d'Espanya amb el pagament dels costos derivats de la implementació de l'oficialitat.

Dinamarca, que compta amb la presidència rotatòria del Consell, ha reiterat el seu suport a l'oficialitat del català i ha afirmat que "ajudarà" Espanya "en tot el que pugui" per assolir la unanimitat. Així ho ha assegurat l'ambaixador danès a Espanya, Michael Braad: "Sé com és d'important per Espanya i Catalunya. El meu govern és conscient", ha dit.

El 70% dels catalans donen suport a l’oficialitat del català a Europa i creuen que el reconeixement milloraria la imatge i el prestigi internacional de la llengua, segons el darrer Baròmetre d’Opinió Política (BOP) del CEO. Fins i tot entre els votants de PP i Vox, 4 de cada 10 creuen que la mesura milloraria l’estatus internacional del català.