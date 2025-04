ERC demana saber si les «vexacions» d'Orriols contra Driouech vulneren el codi de conducta parlamentari

La mesa del Parlament ha admès a tràmit aquest dimarts una sol·licitud d'ERC per saber si la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha vulnerat el codi de conducta parlamentari amb les seves "reiterades vexacions" a la diputada republicana Najat Driouech. D'aquesta manera, segons han explicat fonts parlamentàries, la mesa ha remès la proposta a la comissió de l'Estatut del Diputat per a iniciar al procediment d'anàlisi de les declaracions d'Orriols. L'òrgan parlamentari també ha remès a la comissió una sol·licitud de Vox, que demana analitzar si la diputada de la CUP Laure Vega va vulnerar el mateix codi de conducta amb unes declaracions sobre "llançar pedres a la policia".

El president del Parlament, Josep Rull, defensa una estratègia de no interrupció als discursos de l'extrema dreta en seu parlamentària, en línia amb la manera que tenen de confrontar aquests discursos altres cambres europees, prioritzant la llibertat d'expressió, i analitzant els discursos d'odi actuant en conseqüència, si és necessari. El codi de conducta de la cambra catalana exposa que, si hi ha motius per a creure que un diputat pot haver infringit aquest codi, la mesa pot iniciar el procediment de verificació i demanar un informe a la comissió de l'Estatut del Diputat, com ha fet amb les sol·licituds d'ERC i de Vox. La conducta dels diputats, segons les mateixes normes, ha de ser "respectuosa amb els altres diputats i els ciutadans" i la seva actitud ha de ser "escrupolosa i exemplar".

La comissió, per mitjà d'una informació reservada, ha d'examinar els fets i valorar si hi concorren circumstàncies suficients que indiquin l'existència d'una possible infracció. Si decideix investigar els fets perquè considera que s'ha pogut cometre una infracció, ha de formular, amb l'audiència prèvia del diputat afectat, un informe, una recomanació o una proposta que ha d'elevar a la mesa, segons el codi de conducta. Si amb les conclusions de l'informe la mesa considera que s'ha comès una infracció, pot imposar al diputat una amonestació pública o una multa de 600 a 12.000 euros. Si considera que la infracció és molt greu, pot proposar al ple la suspensió temporal de l'exercici de la funció parlamentària mentre el diputat "no resolgui la situació d'incompliment".

Decret d'habitatge

Per altra banda, la mesa també ha acordat tramitar per urgència extraordinària el decret llei d'habitatge i urbanisme que el ple va validar la setmana passada, després del pacte entre el Govern, ERC, els Comuns i la CUP.

El decret contempla la incorporació de la figura d’inspector d’habitatge, que tindrà competències per “verificar el compliment dels contractes, detectar fraus i proposar sancions", i també estableix una pròrroga dels habitatges amb protecció oficial situats en zones tensionades.