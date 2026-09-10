ERC proposa suprimir l'Audiència Nacional i sancionar els policies que retirin estelades

El grup d’ERC al Congrés ha registrat diverses esmenes a una proposició del PSOE i Sumar per reformar el Codi Penal en què es demana, entre d’altres coses, sancionar la retirada de símbols polítics com l’estelada per part de la policia espanyola, suprimir l’Audiència Nacional, despenalitzar les injúries a la Corona i crear un Consell de Justícia de Catalunya que faci d’òrgan desconcentrat del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Segons han apuntat els republicans en un comunicat, l’objectiu és “avançar en la despenalització de l’exercici de la llibertat d’expressió i en la democratització de la justícia”.
Entre les propostes, ERC planteja modificar el règim disciplinari del cos de la policia espanyola per considerar una “falta greu” la retirada, ocultació o destrucció injustificada de banderes, com l’estelada, pancartes, ensenyes o altres símbols protegits constitucionalment. Això, en un moment marcat per diversos incidents recents per la reacció de la policia davant d’aficionats de futbol amb banderes independentistes.
En les seves esmenes també tornen a introduir la despenalització de les injúries a la Corona, una reivindicació que s’ha plantejat de manera reiterada al Congrés en aquesta legislatura i també en legislatures anteriors. Es vol eliminar els tipus penals específics que protegeixen la Corona davant les expressions d’opinió, crítica o protesta.
Pel que fa a l’Audiència Nacional, es demana suprimir-la i atribuir les seves funcions als jutjats i tribunals competents d’acord amb les regles generals de la Llei d’Enjudiciament Criminal. La proposta preveu que el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts desenvolupi les mesures necessàries per fer efectiva la seva supressió.
D’altra banda, ERC també proposa modificar el Codi Penal per “reforçar i ampliar la protecció davant els discursos d’odi”, incorporant-hi expressament les persones o col·lectius relacionats amb la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista i precisant les conductes i els supòsits d’incitació.
Els republicans proposen crear un Consell de Justícia de Catalunya com a òrgan desconcentrat del Consell General del Poder Judicial, amb competències sobre el govern judicial territorial, nomenaments, formació, inspecció, disciplina, organització i planta judicial. “L’òrgan estaria integrat per set membres i les seves decisions serien recurribles davant del CGPJ, amb les excepcions corresponents a les competències autonòmiques”, ressalten.
Pel que fa a la protecció dels alertadors de corrupció, ERC planteja declarar “nuls de ple dret” els actes de represàlia i garantir la reposició de la persona denunciant al seu lloc de treball o en un lloc anàleg, sense pèrdua de retribucions ni antiguitat.