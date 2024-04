ERC reclama al govern espanyol accions concretes per reparar els torturats a la Via Laietana

La transformació de la comissaria de Via Laietana de Barcelona, enclavament del franquisme per practicar tortures en detinguts durant l'existència del règim, serà una de les carpetes rellevants en matèria de memòria al llarg d'aquesta legislatura. En aquest sentit, el grup parlamentari d'ERC a Madrid -amb els diputats Francesc-Marc Álvaro i Pilar Vallugera com a protagonistes- ha registrat una bateria de preguntes al govern espanyol per tal de determinar com ha de ser aquesta ressignificació de l'espai. En l'exposició de motius, els republicans assenyalen que calen "accions concretes" que "reverteixin" els danys causats a les víctimes de la dictadura torturades a la Via Laietana.

"És crucial que el govern espanyol, en col·laboració amb la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i les organitzacions de la societat civil desenvolupin un pla integral per garantir la memòria i la justícia per a les víctimes de la violència política", assenyala el text registrat al Congrés dels Diputats. "Davant de l'anunci [del govern espanyol], és essencial plantejar que aquest compromís es concreti amb accions tangibles i amb el reconeixement dels crims comesos en aquesta comissaria durant el franquisme. La memòria democràtica no només implica recordar el passat sinó també actuar per garantir la justícia i el respecte als drets humans per a les generacions presents i futures", indica el text.

La reconversió de l'espai ja ha estat votada en més d'una ocasió al Congrés, però aquesta és la primera vegada en què l'executiu estatal s'hi compromet verbalment i en públic. Segons el ministre Ángel Víctor Torres, responsable de Política Territorial i de Memòria Democràtica, l’edifici serà designat com un lloc de memòria, però el seu futur ús serà acordat entre les administracions implicades partint d'un “consens i diàleg compartit”. Torres va fer aquest anunci després de reunir-se aquesta setmana amb Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.

