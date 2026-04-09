ETA reapareix a l'Ecuestre

“L’auditori del Círculo Ecuestre està ple a vessar, com correspon a les grans ocasions”. El periodista Ricard Fernández Deu ha saludat així la presència de l’exministre de l’Interior Jaime Mayor Oreja en el club patrici, especialment cofoi aquest dijous de rebre la presentació del seu llibre de memòries, Una verdad incómoda (Espasa). Mayor Oreja ha convocat a la seva gala el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, el dirigent de Vox Joan Garriga i la jurista Nuria Chinchilla. I s’ha esplaiat amb la seva tesi: ETA no ha mort, el procés de pau va ser un fals procés de pau i Pedro Sánchez avui, com José Luis Rodríguez Zapatero ahir, estan vinculats amb ETA en un procés de destrucció de la nació espanyola.
“El terrorisme va dopar el nacionalisme basc”, ha assegurat, abans de dir que “Sánchez representa ara l’extrema esquerra”. Per Mayor Oreja, Espanya està governada per un Front Popular, en què ETA al País Basc i ERC a Catalunya són peces fonamentals. Fins al punt que si Sánchez perd les properes eleccions, el Front Popular es farà fort a Catalunya, Euskadi i Navarra per intentar continuar en el projecte de destrucció d’Espanya: “A un any vista, ETA pot governar el País Basc i Navarra”. “Bildu no existeix, és una sigla. ETA és present i futur”, ha dit.
“No hi ha hi ha dos moviments d’independència diferents, un al País Basc i l’altre a Catalunya, hi ha una sola avantguarda en què uns es passen el relleu a altres, el procés català substitueix ETA”, ha afirmat. I el 2018, el procés es fa govern, amb una ETA sent peça clau en la moció de censura contra Mariano Rajoy, segons l’exministre. I així fins ara, en què a Navarra i Euskadi e spot geenrar un escenari en què “governarà ETA i a Catalunya l’eix del govern serà ERC i el PSC de Salvador Illa”.
Tornant amb l’11-M
L’exministre tampoc ha deixat al marge els atemptats de l’11-M, un dels grans mites de la dreta espanyola més il·luminada. “No va ser un atemptat islamista”, ha proclamat. Després d’assenyalar que no es vol apuntar a cap teoria conspiranoica, ha deixat en l’aire la intervenció dels serveis secrets d’algun país en l’atac terrorista d’Atocha per aconseguir canviar la majoria al país a tres dies de les eleccions.
Jaime Mayor defensa en el llibre la unió de “les dues dretes”, PP i Vox, per formar una “majoria natural”. Decebut pel PP de Rajoy, va acabar abandonant el seu partit. Avui, però, dos dirigents, un del PP i l’altre de Vox, l’han acompanyat. Alejandro Fernández ha elogiat Jaime Mayor per “no renunciar a dir la veritat, una cosa que potser el va fer menys competitiu en la cursa per succeir José María Aznar”. El líder dels populars catalans s’ha referit als polítics “cursis i meliflus” que tant proliferen actualment: “Jaime no és d’aquests”.
Joan Garriga ha qualificat el llibre com “un testimoni ètic i moral”, i ha contraposat “la dreta còmoda versus les veritats incòmodes”. El polític d’extrema dreta ha afirmat que setze anys de governs del PP “no han revertit el procés separatista ni cap llei progre com l’avortament o l’eutanàsia”. Ha lamentat que més de la meitat de catalans no se sentin espanyols i ha reclamat revertir-ho “il·legalitzant els partits independentistes, que volen trencar-nos com a nació, que és el que volen ETA i el separatisme”. Quan molts han mirat Alejandro Fernández, el president del PP de Catalunya s’ha limitat a dir: “Jo he vingut a parlar del llibre de Jaime”.
Garriga ha assegurat que “els dos partits no van junts a les eleccions perquè són partits diferents i la prioritat no és fer fora Sánchez, sinó aprovar determinades polítiques. I per això sí que s’ha de fer fora Sánchez”. Garriga ha afirmat que actualment hi ha molts votants del PP que mai votarien Vox i votants de Vox que no votaran el PP.
Mayor Oreja ha citat també el moment actual que viu Europa, però ha relativitzat la posició a adoptar davant la Rússia de Putin o els Estats Units de Trump. El problema és que "Europa ha perdut les arrels, s'ha convertit en l'Europa de les ocurrències, s'ha rendit a la cultura woke i ha oblidat a Déu". L'exministre ha culminat la seva intervenció citant ETA, "que va ser la capitana general de la ruptura, l'única que es va oposar a la reforma de la Transició. No hem derrotat ETA".