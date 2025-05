Feijóo avança el congrés del PP: serà al juliol

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dilluns que el partit celebrarà un congrés extraordinari el pròxim mes de juliol, cita on ell es presentarà per seguir-ne al capdavant. "No em fio de Sánchez i hem d'estar preparats", ha afirmat en una reunió de la formació a Madrid on ha demanat "activar el partit" de cara al proper cicle electoral.

"Hem d'estar llestos per liderar-lo", ha agregat entre aplaudiments de la direcció popular tot destacant que és una decisió "meditada". "Passem del conclave del papa al conclave del PP", ha exposat abans de detallar que la trobada se celebrarà a Madrid i servirà per actualitzar tant les prioritats polítiques dels populars i com els seus estatuts de funcionament.