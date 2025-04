Feijóo es reivindica davant del PP europeu: «Tothom sap que Espanya necessita un canvi»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s’ha erigit en el líder per “construir més i millor Europa” des d’Espanya. Així ho ha reivindicat durant la seva intervenció al congrés del Partit Popular Europeu (PPE), que s’està celebrant a València.

Des del conclave, el líder ha defensat que Espanya "necessita un canvi" i que això "ho sap tothom, fins i tot els que van votar el PSOE". Feijóo ha fet aquestes declaracions després de coincidir amb el president valencià, Carlos Mazón, en plena crisi política per la gestió de la dana.

De fet, i just quan es compleixen sis mesos de la catàstrofe, el president del PP ha tret pit de ser a València "amb tot el que això suposa". "Hi som per dir que no mirem cap a un altre cantó davant els reptes", ha reblat.