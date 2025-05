Feijóo no admet «lliçons de defensa del català» i crida a la mobilització contra Sánchez a Castelldefels

Alberto Núñez Feijóo ha assegurat aquest dissabte des de Castelldefels (Baix Llobregat) que no acceptarà "lliçons de defensar el català, el gallec i l'eusquera" ni de polítics de Madrid ni de l'independentisme. En l'acte en el marc de la campanya pel congrés del PP, Feijóo ha estat acompanyat pel president popular català, Alejandro Fernández, i la secretària general del partit a la Unió Europea, Dolors Montserrat, que han denunciat un "atac inèdit" a la unitat i llibertat d'Espanya.

Feijóo ha distingit que "una cosa és fer servir la llengua per a créixer políticament", com considera que ha fet Pedro Sánchez, "i una altra que respectis la llengua catalana", com ha dit que fa ell. També s'ha referit a l'independentisme, a qui ha instat a defensar primer "la llibertat lingüística a Catalunya", especialment en l'educació, abans de reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea.

Al seu torn, Fernández ha assegurat que els espanyols reclamen un canvi i una nova etapa de lideratge: "Avui correspon a Feijóo liderar el canvi a Espanya per portar la nostra nació allà on mereix", ha dit, en una escenificació de l'apropament entre el PP i el PP Català després de les tensions per la intenció de Feijóo d'apartar Fernández. "Confiem en tu, estimat president. T'ho has guanyat", ha clamat el català.

Mentrestant, Montserrat ha demanat acudir en massa a la manifestació del 8 de juny a Madrid convocada pel mateix Feijóo: "Ja n'hi ha prou amb pispes i palmers", ha reblat. Tanmateix, ha afegit que Sánchez no és l'Estat ni el PSOE és amo del futur dels espanyols. Per això, ha demanat "fer història" a la manifestació contra el que considera un govern espanyol "sense comandament, sense rumb i sense pressupostos". "La democràcia sempre venç els governs mafiosos, com el govern de Sánchez", ha insistit, i l'ha considerat textualment un president liquidat i envoltat de socis indignes.

També ha assistit a l'acte l'alcalde de Castelldefels, el popular Manu Reyes, que ha assegurat que "no es pot tornar a repetir" que el PP guanyi unes eleccions i no governi. En aquest sentit, ha afirmat que des de les alcaldies estan treballant de valent per a aquest canvi que, a parer seu, Espanya necessita. "Illa és tan fals com Pedro Sánchez", ha afegit.