«Frau de solució parcial» o «final patètic»: les reaccions a la dimissió de Mazón

La notícia de la dimissió de Carlos Mazón com a president del País Valencià no ha tardat a aixecar reaccions. Tot i que en l'àmbit estatal, ni el PSOE, ni el PP, ni VOX han emès cap reacció a través de les seves xarxes socials, sí que ho ha fet la secretària general del Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE), Diana Morant. Ha afirmat que la dimissió de qui encara és president de la comunitat autònoma, és un "frau de solució parcial".
Morant ha afegit que l'anunci del pas al costat de Mazón és una "pròrroga" per guanyar temps. "I no tenim temps de perdre", ha advertit. Després de la decisió de Mazón d'aquest dilluns, Morant ha agraït a les víctimes de la dana el seu "coratge i valentia". En aquest sentit, ha apuntat que elles tenen el "mèrit" d'haver aconseguit "el cap" del "pitjor president" del País Valencià.
Joan Baldoví, síndic de Compromís a les Corts Valencianes, ha retret a Carlos Mazón que hagi plegat "sense rebre les víctimes, mentint i venent-se com la víctima més grossa de tot això". En un missatge a X, el dirigent valencianista ho ha qualificat de "final patètic digne del pitjor president del pitjor govern de la nostra història". I ha reclamat eleccions anticipades, assegurant que "ara" ha de "parlar la gent".
Junqueras i Albiach volen eleccions
En l'àmbit català, Junqueras ha reclamat a Carlos Mazón que "plegui" tot el govern valencià i que convoqui eleccions anticipades. En un missatge a X, Junqueras ha criticat que "ni dimitint, Mazón ha estat a l'altura del dolor que ha causat a la societat valenciana". I ha retret que "intentar mantenir-se com a diputat és no reconèixer la seva responsabilitat política i mostra el menyspreu del PP i Vox cap a les víctimes i el conjunt del poble valencià".
En la mateixa línia, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, creu que "el mínim" que hauria d'haver fet el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, és "demanar perdó i convocar eleccions". Així ho ha criticat en un missatge a la xarxa social 'X'. Albiach ha assegurat que Mazón "no tenia cap sortida decent" i ha criticat que el PP "l'hagi sostingut fins ara", quan fa un any de la dana al País Valencià. "Mazón no dimiteix, el fan fora. I no ho fa Feijóo, ni Vox ni Abascal. El fan fora les víctimes de la dana amb la seva dignitat", ha sentenciat Albiach.
La CUP ha denunciat que Carlos Mazón mantingui l'acta de diputat a les Corts Valencianes, per a continuar aforat. "D'alguna manera demostra la por que té que es faci justícia i que el jutgin per la seva negligència", ha assegurat aquest dilluns la portaveu del Secretariat Nacional, Su Moreno, després que el president de la Generalitat Valenciana hagi comparegut per anunciar que dimiteix però aposta per investir un altre president amb la majoria del PP i Vox. En declaracions distribuïdes pel partit, la dirigent anticapitalista ha atribuït la renúncia a "la constància i la fermesa del poble valencià", però ha afegit que és "només el primer pas".
Yolanda Díaz apunta a Feijóo
La vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reaccionat a la dimissió de Mazón, acusant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de manca de lideratge. “229 víctimes i els seus familiars no mereixien aquesta compareixença. No mereixien aquest president, i no mereixen un Feijóo que ha estat incapaç de liderar quan més el necessitaven”, ha escrit a la xarxa social X.
La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha assegurat que la seva formació treballarà perquè Carlos Mazón “acabi a la presó pel que va fer” i per “fer fora el PP de les institucions”. En un missatge a X, també ha atribuït la dimissió del president de la Generalitat valenciana a la “mobilització social i política del poble valencià, que fa un any que clama per la veritat, la justícia i la reparació”.