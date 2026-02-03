Nova enquesta de l'escenari electoral català. El sondeig d'opinió de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) dibuixa una situació en la qual el PSC i ERC es trobarien frec a frec per ser primera força al Parlament. Per altra banda, Aliança Catalana es trobaria en empat tècnic amb Junts, però amb l'extrema dreta independentista unes dècimes per sobre. Les dades són en brut i, per tant, els percentatges no es poden comparar amb els de les passades eleccions al Parlament. El sondeig té en compte 2.000 entrevistes presencials amb un treball de camp que es va realitzar del 13 d’octubre al 22 de novembre de 2025, abans de la crisi a Rodalies.
Segons l'estimació de vot de l'enquesta, el PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb una intenció de vot del 19,2% i per darrere quedaria ERC, que obtindria una intenció de vot del 17,5%. Serien les dues forces més destacades, ja que la resta se situen en un percentatge més baix. Aliança Catalana seria la quarta força de la cambra catalana amb una intenció de vot del 8,9%, també amb Junts molt a prop, ja que obtindrien una intenció de vot del 8,6%. Vox obtindria una intenció de vot del 4,2%, la CUP marcaria un percentatge de 3,4 punts, el PP es quedaria amb el 2,8% del vot i els Comuns registrarien una intenció de vot del 2,6%. Un 26,9% dels enquestats diu que no votaria, que no ho sap o que no contesta, motiu pel qual també cal prendre's amb cautela els percentatges de vot.
Salvador Illa continua sent el president preferit per la majoria de persones enquestades, que passen del 20,6% en 2024 al 20,9% el 2026. S’observa una reculada de la preferència per Carles Puigdemont, segona opció escollida, que cau del 14,5% el 2024 al 10,2% el 2025, així com la irrupció de Sílvia Orriols, que passa de ser la preferida com a presidenta del 2,6% de les persones enquestades el 2024 al 8,8% el 2025. Una altra dada remarcable és que els votants de Vox puntuen amb la mateixa nota a Ignacio Garriga i a Orriols.
Més catalans limitarien l’arribada de migrants
Per altra banda, el suport a limitar la immigració ha pujat gairebé 20 punts a Catalunya en dos anys, del 44% a gairebé el 64%, segons dades del sondeig de l'ICPS. Mentrestant, l’opinió favorable a la immigració es manté “estable”, per sobre de la meitat de la població (52,4%), tot i un retrocés des del 2023 en detriment dels qui es mostren ‘més aviat en desacord amb el concepte immigració’. D’altra banda, el sondeig torna a constatar el gir a la dreta notori entre els homes joves -els menors de 35 anys que s’autoubiquen en aquest espai superen el 30%, 20 punts més que el 2020-, i descobreix que també les dones joves s’estan dretanitzant: les menors de 24 anys de dretes han passat d’un 4% a un 21,3%.
En un altre àmbit, de l’enquesta destaca com s’accentua el procés de “gir cap a la dreta” dels homes més joves, amb un salt de vint punts percentuals en cinc anys tant dels de 18 a 24 anys com dels de 25 a 34. De fet, des de l’ICPS han remarcat que enguany la “novetat” respecte a l’enquesta de 2024 és el fet que aquest segon grup també ha assolit un percentatge de més del 30% d’individus que s’autoubiquen amb posicions de dreta, sumant-se a la tendència “reaccionària” a escala local i internacional. La mateixa tendència també l’han seguit, tot i que amb menys intensitat, les noies joves (menors de 35), un 21% de les quals avui s’identifiquen com de dretes, quan fa cinc anys no arribaven al 5%.