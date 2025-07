L'amnistia continua el seu recorregut judicial després de la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar-la a la malversació de l'1-O. Aquesta setmana, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha celebrat la vista oral sobre les prejudicials del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional, que consideren que la llei vulnera els interessos financers de la UE i xoca amb la lluita europea contra el terrorisme. A Madrid, el Tribunal Constitucional ja té sobre la taula el recurs d'empara que li faltava, el de Carles Puigdemont i Toni Comín, contra la decisió del Suprem de no aplicar-los la llei.

Un dels protagonistes en tots dos procediments és Gonzalo Boye (Viña del Mar, 1965), advocat del president a l'exili. En aquesta entrevista amb Nació, Boye situa per la setmana vinent la primera decisió del TC sobre la suspensió de l'ordre de detenció de Puigdemont i carrega contra l'advocat de la Comissió Europea, Carlos Urraca, molt dur contra l'amnistia. L'advocat treu ferro als dubtes sobre el terrorisme i assenyala que si la llei no afecta els interessos financers de la UE, el TJUE no la podrà qüestionar.

Veu opcions que el Tribunal Constitucional suspengui l'ordre de detenció de Puigdemont?

Seria el coherent, però després de tants anys ja no sé si el que és coherent és el que acaba passant.

Quan ha de decidir, el TC?

Si opta per la cautelaríssima, la setmana que ve. Si és cautelar, al setembre.

Si suspèn l'ordre de detenció, Puigdemont ja podria tornar?

Sí, llavors ja seria decisió seva.

"Només un tribunal que no és imparcial s'entossudeix a mantenir la competència"

Bona part del recurs d'empara se centra a negar la competència del Suprem per resoldre sobre l'amnistia. Què espera aconseguir amb aquesta estratègia?

Volem que ho resolgui el jutge competent i estem convençuts que no és el Suprem. La llei d'amnistia fa una distinció clara que no és casual. Pensem que una mesura com aquesta no la pot adoptar qualsevol jutge, sinó només el jutge competent.

L'argument de la competència és habitual en la causa de l'1-O i fins ara el Suprem sempre s'ha declarat competent. Per què ara hauria de ser diferent?

Les coses no s'acaben al Suprem. Ara estem al TC i si cal, anirem a Estrasburg. Que el Suprem digui que és competent no vol dir que nosaltres ens hàgim de quedar amb això. No ho hem fet mai. Hi ha una sentència de Luxemburg que diu que el Suprem no és l'òrgan establert per llei per als eurodiputats perquè no hi ha una norma que així ho indiqui. Llavors van dir que el TJUE els era igual. I ara diuen que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya els és igual. Això té una afectació molt més profunda, perquè afecta el dret al jutge imparcial.

Per què?

Només qui no és imparcial s'entossudeix a mantenir la competència.

Si el TC diu que el Suprem no és el competent, la carpeta passaria al TSJC. És positiu, això?

El TSJC ja s'ha pronunciat sobre l'amnistia, va ser el primer. Va amnistiar uns fets considerats malversació en el cas de Miquel Buch i Lluís Escolà.

"Els aires madrilenys generen disfuncions en la interpretació de la llei"

També l'Audiència de Barcelona ha amnistiat un cas de malversació a un conseller, en aquest cas Raül Romeva. Com s'explica aquesta diferència de criteri dins del sistema judicial espanyol?

Els aires madrilenys a vegades generen disfuncions en la interpretació del dret. És un entossudiment impropi d'un estat de dret. Tenim molta gent entusiasmada amb el sermó de l'advocat de Navarra de la Comissió Europea, Carlos Urraca. Tots parlen de l'estat de dret, però l'estat de dret va dictar una sentència que deia que el Suprem no era competent, i li han fet cas omís. M'imagino que quan Luxemburg ens doni la raó amb l'amnistia, tornaran a criticar el tribunal. No els molesta el dret, els molesta que no els donin la raó.

Si el TC els dona la raó i ho envia al TSJC, la decisió que prengui el TSJC es pot recórrer al Suprem un altre cop.

Sí, però qui ho recorrerà? Vox? Que ho facin, no ens preocupa. Però fins quan continuaran amb això? Hi ha gent que en el conflicte i del conflicte viuen millor. Això és trist. M'imagino que en algun moment el Suprem canviarà de criteri, n'estic convençut. És llei de vida.

"Estic convençut que el Suprem acabarà canviant de criteri... És llei de vida"

Quan el TC dicti sentència, la decisió d'aplicar la llei continuarà sent dels jutges, sigui el Suprem o del TSJC.

Sí, però ningú demana el contrari. Només demanem que es faci amb criteris constitucionals. Dimarts, a Luxemburg, una de les grans discussions de Societat Civil Catalana i de l'advocat de la Universitat de Navarra [Carlos Urraca] va ser que hi havia només dos mesos per decidir sobre l'amnistia, i que això vulnera la independència judicial. Nosaltres sempre hem dit que és important que això ho decideixi un jutge, perquè si no no seria una amnistia, seria una autoamnistia. Els seus arguments cauen pel seu propi pes per ignorància deliberada. Tenen els coneixements, però sembla que no els tinguin.

La vista oral d'aquesta setmana a Luxemburg va sortir com vostè preveia? Comptava amb la contundència de l'advocat de la Comissió Europea?

Els titulars que van cridar més van ser els del sermó d'Urraca, però la culpa és dels mitjans que no van quedar-se amb el tema de fons. El vicepresident del TJUE, que és el ponent, li va preguntar per la sentència Poplawski, que ens dona la raó a nosaltres.

Què diu aquesta sentència?

Diu que el principi de primacia del dret europeu no obliga l'òrgan jurisdiccional nacional a abstenir-se a aplicar una disposició del dret nacional incompatible amb les disposicions d'una decisió marc. En altres paraules, que una decisió marc no és dret directament aplicable. Si una llei nacional està en contra d'una decisió marc, el jutge l'ha d'aplicar igualment. Fins i tot si es considera que la llei d'amnistia va en contra de la decisió marc de terrorisme, el jutge nacional està obligat a aplicar la llei d'amnistia, perquè la decisió marc no és de directa aplicació. Molt soroll per no res.

"Urraca estava a la vista oral complint una missió de propagandista"

En un moment de la vista oral, el president del TJUE va preguntar què passaria si el tribunal considerava que l'amnistia vulnerava la directiva europea contra el terrorisme...

I sap per què Urraca no ho va saber respondre? Perquè estava en aquella vista complint una missió de propagandista, però ell no és especialista en això; és especialista en dret de la competència. A nosaltres no ens va enredar, però sí als que posen els titulars. La resposta a la pregunta està en la sentència Poplawski, és a dir, no passaria res.

Creu que ha quedat aclarit que l'amnistia no afecta els interessos financers de la Unió Europea?

És clar, fins i tot el predicador [Carlos Urraca] va dir-ho.

L'advocat Urraca sí que va dir que l'amnistia no responia a l'interès general. Això pot tenir algun efecte?

Això té un altre recorregut. Si no estan afectats els interessos financers de la UE, el TJUE no té capacitat per qüestionar la llei d'amnistia. L'argument que l'amnistia no respon a l'interès general sinó que es va fer a canvi d'una amnistia és un argument polític d'un predicador tremendament hàbil, perquè va enredar tots els periodistes. A l'inici de la vista oral, vaig dir al tribunal que es parlava de l'amnistia com si fos una norma que s'haurà d'interpretar i aplicar durant els pròxims 20 o 30 anys, però en realitat és una norma que s'esgota per la mateixa aplicació. Els casos afectats són coneguts. A última hora, un jutge va preguntar a Urraca sobre això, i no va saber respondre.

"Tot indica que el TJUE acumularà les prejudicials de l'amnistia; això tancaria el tema"

Encara s'han de resoldre les prejudicials de la malversació i la desobediència. Creu que el TJUE agruparà tots els casos sobre l'amnistia?

Tot indica que el tribunal acumularà els assumptes. Primer, per la forma en què s'han convocat les vistes [les dues seguides el mateix dia] i, segon, perquè a la vista de la tarda, l'advocat de la Comissió Europea va dir que es remetia a la vista del matí. En el món del dret, el que has dit al matí no existeix a la tarda si no ho repeteixes. Llevat que tot formi part del mateix assumpte.

Quins efectes tindria?

Això tancaria el tema, perquè l'amnistia seria un acte aclarit. El TJUE no contesta quan és un acte clar o aclarit. En l'amnistia no és un acte clar, però serà un acte aclarit.

Això tancaria la porta a l'estratègia del Suprem de tornar a fer una altra prejudicial sobre l'amnistia quan es posicioni el TC?

Exacte. Què més preguntaràs? Si s'ha preguntat tot, ja.