Illa acusa el PP de boicotejar el nou finançament sense plantejar alternatives

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el nou model de finançament perquè ajuda a reforçar la cohesió social en un moment de canvis profunds. “La millor manera de reforçar la cohesió social és reforçant els serveis públics, i el finançament autonòmic serveix per a això”, ha explicat després de reunir-se amb els dirigents dels sindicats UGT i CCOO. Davant les crítiques del PP, ha dit que no vol “contribuir al soroll”, però ha recordat que el PP no ha fet res per renovar un sistema caducat, no té prova alternativa i es desconeix si seria millor que el model presentat. “Les crítiques que es basin en qui fa la proposta no les contestaré”, ha dit, preguntat per si creu que hi ha “anticatalanisme” en el debat del finançament.
Illa ha dit que Catalunya ha contribuït a “obrir una oportunitat” en forma de nou model de finançament i ha demanat als territoris de l'Estat que “l'aprofitin”. “És un model positiu per Catalunya i per Espanya”, ha insistit. El dirigent socialista ha remarcat que, amb el finançament que ha proposat María Jesús Montero, hi guanyen “els treballadors, les famílies i les classes mitjanes”, però el cert és que té poques opcions, ara com ara, de tirar endavant, perquè hi ha grups com Junts que s'hi oposen. “Hauran d'explicar perquè renuncien a recursos per al seu territori”, ha insistit el president, que ha agraït a UGT i CCOO que hi hagin donat suport, i ha explicat que no té prevista cap més reunió amb Foment, amb qui les relacions estan distanciades.
El president ha valorat així el Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres, en què la ministra d'Hisenda ha detallat el nou model davant l'oposició frontal de les autonomies del PP. Només li ha donat suport Catalunya. A la sortida de la trobada, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha aplaudit el plantejament, que implica més diners per a la Generalitat i canvis com ara l'eliminació de les bestretes, molt criticades els últims anys. "Tenim una proposta de model més just, més estable, solidari i transparent; s'obre una finestra d'oportunitat que hem d'aprofitar", ha dit Romero, que ha fet una crida a la "negociació" perquè el nou model tiri endavant.
Qui no s'hi posarà bé serà el PP. Les autonomies dels populars han carregat contra el plantejament, i fins i tot han amenaçat de portar-lo als tribunals si es concreta en forma de llei. A la sortida, consellers com la madrilenya Rocío Albert ha parlat de "xantatge" i ha assegurat que el nou model suposa un "sistema de castes". Amb tot, ni ella ni el murcià Luis Alberto Marín s'han volgut posicionar, a l'espera de tenir "una proposta multilateral". Segons Marín, fins ara només hi ha hagut "paraules" i cap "dada tècnica". L'extremenya Elena Manzano ha dit que el model només té el suport d'Oriol Junqueras, que "va contra els interessos d'Espanya".