Illa condemna l'«espionatge polític» als presidents de la Generalitat: «Arribarem fins al final»

"Condemno tot espionatge polític". Sense subterfugis, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha condemnat "tot acció il·legal que no estigui emparada per la llei" i s'ha compromès al Parlament a "arribar fins al final" davant dels casos en què s'ha intervingut els telèfons dels presidents de la Generalitat. El darrer que ha transcendit, el d'Artur Mas, que ja ha anunciat una querella. La contundència d'Illa en la resposta contrasta amb la resposta de la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va evitar donar suport a Mas i es va limitar a oferir "assessorament legal" a l'expresident, com es fa amb la resta d'alts càrrecs.

A preguntes de Junts, Illa ha insistit en la condemna "rotunda" als casos d'espionatge polític, que ha assegurat que no és la forma correcta d'actuar. Tot plegat, quan s'ha pogut constatar que l'Estat ha normalitzat en la darrera dècada l'espionatge als presidents de la Generalitat. Més enllà de Mas, també es va intervenir el telèfon de Quim Torra i de Pere Aragonès, i de l'entorn més pròxim a Carles Puigdemont, que sempre va ser conscient que les reunions clau calia fer-les sense telèfons mòbils a la sala. Els casos d'espionatge es va produir amb governs del PP, però també del PSOE. Ara bé, Illa ha estat clar quan ha dit que quan ell va ser ministre "no es va espiar".

La Moncloa sap la posició del Govern sobre l'opa

L'altra qüestió que ha centrat la sessió de control al president ha estat l'opa al Sabadell la setmana que Pedro Sánchez ha anunciat una consulta pública per carregar-se d'argument contra l'operació del BBVA. Tant ERC com els Comuns i la CUP han interpel·lat Illa sobre aquesta qüestió, condemnant la concentració del poder econòmic i exigint una incidència del Govern en contra de l'opa. "Faig més del que dic, però faig", ha assegurat, i ha garantit que la Moncloa coneix quina és la posició de la Generalitat, distant amb l'operació de compra.

"El Govern ha deixat clara quina és la seva posició, i sense tremolor de cames defensarem els interessos de Catalunya", ha reblat el president, que ha dit que no cal una comissió bilateral perquè tant l'executiu català com l'espanyol defensaran "els interessos de Catalunya" en aquesta operació bancària. Així mateix, ha assegurat també que el Govern no és només un "espectador" i que vetllarà per l'economia productiva i no especulativa.

En aquest sentit, Illa ha admès que la tendència a Europa és afavorir la concentració bancària, però ha assegurat que el Govern treballarà sense saltar-se el marc legal per "arribar a bon port" en la defensa del Banc Sabadell en aquesta operació promoguda pel BBVA. "Faig més del que dic", ha conclòs el president.