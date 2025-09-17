Illa defensa des de Madrid que «la majoria dels catalans» volen «mirar endavant»

El president del Govern, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres la seva aposta per la "convivència" i ha afirmat que "la immensa majoria dels catalans" volen "mirar endavant" i no fer "cap pas enrere" en aquest àmbit. "Volem una Catalunya de tothom i amb tothom, dins del marc legal i institucional que ens hem atorgat", ha dit en un acte per celebrar la Diada a la delegació de la Generalitat a Madrid.
"Una Catalunya en què convivim i celebrem les nostres diferències com un valor, per això tenim clar que la convivència és la base que genera estabilitat social i prosperitat", ha afirmat en un discurs on ha definit el català com una "invitació a conviure". "Representa l'Espanya plural i diversa de la qual tots formem part", ha reblat. "La convivència és el bé més preuat que tenim, la nostra història ens ho ensenya", ha remarcat Illa en un acte on ha avisat que avui aquest valor és atacat i posat "en perill" pels discursos "extremistes" que recorren el món.
Illa ha llançat aquest missatge en una cita que ha comptat amb la presència de diversos ministres de la branca socialista del govern espanyol, entre ells la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i els titulars de Presidència, Félix Bolaños, Defensa, Margarita Robles, o Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entre d'altres. A l'acte també hi havia diversos consellers del Govern, així com la delegada de la Generalitat a Madrid, Núria Marín, i diputats, senadors i representants diplomàtics.
"Siguem moderats en les formes i radicals en els principis", ha agregat el president abans de dir que, a parer seu, parlar en català és fer sempre una crida a aquesta convivència. "El català suma i ens uneix a tots, per això el català s'escoltarà al Mondiacult, que se celebrarà a Barcelona", ha proclamat. De fet, ha dit que parlar-lo no és un signe de "replegament" o distanciament, sinó una "porta oberta" a una riquesa que és comuna. "No és quelcom que ens separa, sinó que ens uneix", ha asseverat.
"Convivència és també solidaritat", ha afegit posant d'exemple els incendis viscuts els darrers mesos, i on la tasca dels bombers no entenia de fronteres. "La diferència no és entre catalans i no catalans, sinó entre els que tenen i els que no", ha asseverat. "Catalunya parla i actua des de la solidaritat, la fraternitat i la implicació en la prosperitat compartida de totes les comunitats", ha indicat en un discurs on també ha clamat contra el genocidi a Palestina.