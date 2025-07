Illa demana comparèixer al Parlament pel cas Cerdán durant el ple del 22 de juliol

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat comparèixer al Parlament pel cas Cerdán durant l'últim ple abans de les vacances d'estiu, que està previst que comenci el dia 22 de juliol. Segons han explicat aquest dimarts fonts parlamentàries, el Govern ha demanat a la Mesa no incloure la compareixença en l'ordre del dia del pròxim ple, que començarà el dia 15, per poder fer-ho la següent sessió plenària.

La compareixença respon a les peticions registrades per Junts, PP i Vox perquè el president expliqui en seu parlamentària les suposades comissions il·legals que han destapat la trama corrupta al si del PSOE. “Calen garanties per saber si aquest cas afecta Catalunya”, va assegurar la portaveu de Junts a la cambra, Mònica Sales.

"No tinc res a amagar; nosaltres hem tingut un cas greu de corrupció i hem fet fora el corrupte, i vostès fan fora qui denuncia", va replicar Illa al PP durant la primera sessió de control després de destapar-se el cas Cerdán, cas que ha marcat les últimes sessions parlamentàries sobretot per part del PP. El president va afirmar que no tenia "cap inconvenient" en el fet que l'investiguessin, perquè no té "res a amagar".

Queixes d'ERC i Junts per les respostes escrites del Govern

D'altra banda, la Mesa del Parlament ha rebut 11 peticions d'ERC i una de Junts per demanar al Govern que s'ajusti a les preguntes escrites dels grups parlamentaris. Fonts parlamentàries han explicat que els dos grups s'han queixat perquè l'executiu no ha respost a les concrecions que demanaven en les seves preguntes, i ara l'òrgan parlamentari traslladarà les peticions al Govern.

Finalment, durant el pròxim ple es votarà la creació d'una comissió d'investigació sobre les irregularitats a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), després que l'informe de la Sindicatura de Comptes apuntés a possibles "irregularitats" comeses en la gestió del sistema de menors de la Generalitat amb la subcontractació de 292 centres de menors tutelats a través del procediment d'emergència i amb pròrrogues extingides entre els anys 2016 i 2020.

L'ordre del dia del ple de la setmana que ve inclourà un debat monogràfic sobre infraestructures, així com l'aprovació del decret llei per a augmentar la resiliència del subministrament elèctric, al que quatre municipis gironins -Lladó, L'Armentera, Sant Jordi Desvalls i Viladamat- s'hi han oposat en una carta a la Mesa del Parlament.