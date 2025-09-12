Illa dona el tret de sortida al seu «tour» europeu amb un viatge llampec a París

El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença aquest divendres a París un tour que el portarà per quatre capitals europees en el pròxim mes. Seran viatges llampec, de màxim dos dies i amb una agenda encara poc definida, però que serviran per reforçar el compromís català amb el projecte europeu en un context complicat per Brussel·les. El president passarà per Londres, el dia 25; per Roma, a principis d'octubre; i acabarà a la capital comunitària, al Comitè de les Regions, el 14 del mes que ve. Després de tancar el curs polític amb viatges al Japó i la Xina, el president torna a posar el focus a Europa. I ho farà en un context de fragilitat, a la Unió Europea.
Brussel·les passa per un moment de divisió interna, tant per la guerra a Ucraïna -aquest mateix dimecres, dos drons russos han entrat a l'espai aeri de Polònia, país de la Unió Europea i de l'OTAN- com pels aranzels de Donald Trump, mentre busca una posició més o menys consensuada sobre el genocidi a Gaza. Tot plegat ho ha d'afrontar amb un dels seus motors a punt de gripar. La visita d'Illa a París -aprofitant la celebració de la Diada a la delegació del Govern a la capital francesa- coincideix amb un moment de profunda crisi política i econòmica, i amb un malestar social que s'ha fet evident aquest dijous, amb protestes per les retallades anunciades per l'anterior govern de François Bayrou, que va dimitir dimarts després de no obtenir la confiança del parlament.
És en aquesta situació que Illa aterra a la capital francesa, en un viatge d'un sol dia. Pronunciarà una conferència a la prestigiosa Sciences Po, on plantejarà la necessitat d'una Europa federal i defensarà els valors europeus en l'actual context d'auge de l'extrema dreta, que fa forat precisament a França. També es reunirà amb l'alcaldessa de París, la socialista Anne Hidalgo, i mantindrà una trobada amb empresaris francesos i amb empreses catalanes que tenen presència al país, un dels principals socis comercials de Catalunya. Aquesta setmana, Illa ha anunciat que reforçarà l'estratègia de lluita contra els aranzels, amb més ajudes per fomentar la internacionalització i les exportacions.
En les pròximes setmanes, Illa viatjarà també a Londres, Roma i Brussel·les. A Londres, intervindrà en unes jornades d'Apple sobre l'aplicació de les noves tecnologies en l'àmbit de la salut, i hi haurà previsiblement també reunions institucionals en un moment en què el Regne Unit mira de guanyar estabilitat i acostar-se a Europa. A Roma hi anirà amb motiu d'una exposició pel mil·lenari de Montserrat, però encara no hi ha agenda tancada. Tampoc a Brussel·les, on el president intervindrà al Comitè de les Regions, un dels fòrums prioritaris pel Govern des que els socialistes van arribar a la Generalitat.
De l'Àsia a Europa
Illa comença el curs amb aquest tour europeu, una declaració d'intencions que arriba després d'intensificar la presència a l'Àsia, amb viatges al Japó, Corea del Sud i la Xina. El Departament d'Unió Europea treballa en un pla Àsia, que haurà de presentar abans d'acabar l'any, per detallar com es volen reforçar els lligams amb un continent clau, com remarca sempre el president, i especialment en un moment en què els Estats Units alimenta la guerra comercial amb els aranzels. Ara, però, Illa torna a posar el focus a Europa, prioritat de la seva acció exterior, per insistir en el seu compromís amb el projecte i els valors europeus.