Illa es reuneix per primera vegada amb un baró autonòmic del PP en ple debat pel finançament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest divendres amb el president de l'Aragó, Jorge Azcón, en el marc del tour autonòmic per explicar la seva proposta per Catalunya, segons ha avançat l'Ara i ha confirmat Nació És la primera vegada que Illa es reuneix amb un dirigent del PP i fonts governamentals apunten que ha estat una trobada "privada i cordial", que arriba en ple debat sobre la reforma del model de finançament que irrita les comunitats governades pels conservadors. Illa és de visita a l'Aragó per explicar el seu model econòmic i veure's amb la líder del PSOE aragonès, Pilar Alegría.

El tour va començar a les Illes Canàries, amb reunió amb Fernando Clavijo (Coalició Canària), i després d'un parèntesi s'ha reactivat. La setmana passada, Illa es va desplaçar a Navarra, on es va reunir amb la presidenta María Chivite (PSOE) i aquest divendres ha estat el torn de l'Aragó. La trobada amb Azcón no constava a l'agenda oficial del president, però arriba l'endemà d'haver signat amb ERC un acord per accelerar l'acord pel finançament singular i amb l'horitzó del congrés del PP, al juliol, per refermar el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo. A la conferència, a Saragossa, hi han assistit empresaris i polítics, però no Azcón.

"He tingut una trobada privada amb el president Azcón i mantindrem en privat el contingut de la reunió", ha dit Illa. Només ha avançat que s'han "repassat els diferents temes que és normal que abordin dues comunitats autònomes" i que "tenen visions polítiques diferents". Ara bé, ha celebrat que s'hagi pogut produir aquesta trobada. "És positiu que hi hagi aquestes reunions, estic content", ha assenyalat. El president no ha volgut detallar res més, però ha remarcat que "hi ha elements que es poden compartir entre Catalunya i l'Aragó". "Cadascú defensant els seus interessos, però hi ha un ampli espai de terreny compartit", ha indicat.

Com ha remarcat durant la conferència, Illa intentarà posar l'accent en "allò que ens uneix" i no pas en els punts de discrepància, que ha admès que "també n'hi ha". Alguns punts de trobada poden ser en matèria d'infraestructura o empresarial. "Estic obert a treballar en aquesta línia", ha dit, i ha enviat un missatge d''obertura" i de "buscar vincles comuns". Tot plegat, després de l'etapa de Javier Lambán a la presidència, molt bel·ligerant amb les tesis de Catalunya. Podria ser un bon moment per impulsar una candidatura conjunta per als Jocs Olímpics d'hivern, com es va intentar fa uns anys? "Ara mateix no ho tenim a sobre de la taula", ha dit el president.

Illa ha insistit que l'èxit econòmic de Catalunya no va en detriment de la resta de territoris, tampoc de l'Aragó. "M'alegro que a l'Aragó li vagi bé i jo treballo perquè a Catalunya també li vagi bé; si ens va bé a tots, hi guanyarem tots", ha afirmat. El president ha explicat que vol superar el procés a partir del diàleg i d'explicar-se davant les altres comunitats. "Demano que m'escoltin i que valorin les propostes que fem pel contingut, no per qui les fa", ha afirmat, i ha insistit que tothom té "el mateix dret" a opinar i proposar. "Podem fer aportacions des de Catalunya i les ofereixo, hem de mirar cap endavant", ha afirmat.

El finançament? "Vull un partit 11 contra 11 i àrbitre neutral"

El president ha detallat que a la conferència de presidents del pròxim 6 de juny s'ha de parlar d'habitatge, el "factor més rellevant de desigualtat" i que és "un bé bàsic". "Si no resolem això, deixarem una part de la societat descontenta i això fractura la societat", ha afirmat. En aquest sentit, ha defensat la seva proposta, que passa per construir nous habitatges i, mentrestant, fixar topalls de preus. "S'ha d'intervenir el mercat per generar prosperitat, però també quan aquesta prosperitat s'ha de compartir", ha dit. A l'ordre del dia de la conferència no està previst tractar-hi la reforma del model de finançament. "No crec que sigui el marc", ha dit, i ha reclamat que el debat es faci des del rigor. "El finançament autonòmic mereix rigor i voluntat de serenor", ha reblat. En tot cas, ha dit que no busca "cap privilegi per a Catalunya", sinó que "vol un partit d'11 contra 11 contra 11 on l'àrbitre sigui neutral". El president ha rebutjat "un sistema de 12 contra 10 i amb l'àrbitre a favor d'algun".