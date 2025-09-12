Illa reclama «coratge polític» a la UE per anar més enllà de les sancions comercials a Israel

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat a Europa que vagi "molt més enllà" en la pressió a Israel per aturar el genocidi a Gaza. Durant una conferència a la Universitat Science Po de París en el marc del seu viatge llampec a la capital francesa, Illa s'ha referit a la proposta d'Ursula von der Leyen de suspendre parcialment els acords comercials amb Israel. Segons el president, és "un primer pas" però ha demanat prendre "totes les mesures de pressió" que existeixin. De fet, el president ha subratllat que a la UE li falta "coratge polític".
Durant el seu discurs Illa ha remarcat que Europa és "la causa comuna" i ha assegurat que "interpel·la a tothom". En aquesta línia, ha fet una crida a la unitat dels ciutadans catalans, els espanyols, francesos i de la UE a "defensar Europa" perquè, segons ha defensat, és Europa qui "garanteix la diversitat d'idees, de creences i d'identitats".
Illa ha pronunciat la conferència davant d'estudiants de la universitat Sciences Po, dedicada als estudis de les ciències socials. Al final de la intervenció inicial del president, els estudiants han pogut fer preguntes al cap de l'executiu, que han cobert diversos temes, des de l'auge de l'extrema dreta fins a l'oficialitat del català a Europa, passant pels problemes d'habitatge i l'ampliació de l'aeroport.