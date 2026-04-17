Illa rep Lula a Catalunya i aprofita les cimeres progressistes per muscular l'agenda internacional

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut com a ambitrió els presidents d'Espanya, Pedro Sánchez, i del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a l'arribada de la primera cmiera Espanya-Brasil que es fa aquest divendres al Palau de Pedralbes. Fonts de presidència han detallat que Illa ha donat la benvinguda al president Lula a Catalunya, en un primer contacte "afable i cordial". A la tarda, Illa es tornarà a veure amb Lula en una visita al Barcelona Supercomputing Center. El president matindrà trobades amb una desena de dirigents progressistes aquests dos dies, aprofitant les tres cimeres internacionals que acull Barcelona, per muscular la seva agenda exterior.