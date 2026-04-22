Investiguen l'alcaldessa de Sitges per adjudicar una parada del mercat a una empresa vinculada al fill

La plaça 7 de la secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Vilanova i la Geltrú investiga l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), per suposades irregularitats en l'adjudicació temporal d'una parada del mercat municipal a una empresa de la qual el seu fill n'era administrador solidari. Segons ha pogut saber l'ACN, el jutge considera que podria haver un presumpte delicte de prevaricació comès el mandat anterior. També investiga el fill de l'alcaldessa i l'altre administrador solidari. Carbonell assegura que tot el procediment "va ser absolutament legal" i que no va afavorir el seu fill perquè es van seguir els "mateixos criteris i procediments" de llicència temporal que en altres peticions per obrir parades buides.
Un decret d'alcaldia del març del 2021 va atorgar una llicència temporal de la parada 16 al soci del fill de Carbonell - un mes abans havien constituït junts Very Vegan Food, segons recull el Registre Mercantil-. El projecte presentat pel soci a títol individual era de 'Productes alimentaris vegans, inclosos els articles alimentaris semielaborats', segons recull el decret d'alcaldia amb què es va resoldre el permís temporal.
La resolució municipal indicava que, en el moment de la concessió de la parada, no hi havia cap concurs obert per adjudicar els espais del mercat municipal. També recollia que en el darrer concurs públic la parada 16 no havia obtingut cap sol·licitud i es precisava que el reglament general del mercat inclou la possibilitat que l'alcaldessa concedeixi llicències temporals de parades fins que s'adjudiqui la concessió.
A l'argumentari, el decret d'alcaldia destacava que la distribució de "productes 100% vegans" plantejada pel sol·licitant de la llicència era una proposta "molta innovadora que no existeix al mercat municipal". En aquest sentit, relatava que donar cabuda a aquell projecte encaixava amb la finalitat de "millorar la varietat de l'oferta i aconseguir un mercat més competitiu", alhora que ressaltava que es tractava d'una concessió temporal fins a la celebració del concurs d'adjudicació.
Segons la documentació consultada, un any després del permís inicial atorgat per l'Ajuntament, l'empresari inicial va presentar una instància per posar la parada a nom de l'empresa V. V. F. -en què el fill de Carbonell era administrador solidari- i l'alcaldessa va signar un decret per oficialitzar el canvi de titularitat. Posteriorment, un tercer decret la primavera del 2022 prorrogava la llicència temporal "fins a final del 2025 i fins a l'adjudicació definitiva per concurs". El negoci, però, va tancar molt abans. Ara un jutge, a petició d'una denúncia anònima, vol esclarir si l'alcaldessa i els dos empresaris haurien comès un delicte de prevaricació. Els tres investigats estan citats a declarar el pròxim mes de maig.
Carbonell, sorpresa per la investigació
Consultada per l'ACN, Carbonell es mostra sorpresa davant la investigació judicial perquè insisteix que "no hi ha irregularitats". Sosté que la llicència "estava perfectament ben feta" i diu que el projecte "donava sortida a una de les parades que sistemàticament estan buides". Apunta que els últims anys ha signat "diversos" decrets d'alcaldia per obrir aquests espais, "i sempre s'ha tingut en compte que fossin negocis de productes poc habituals, que no tinguessin competència en aquell moment dins el mercat municipal".
Carbonell ressalta que en el moment del permís temporal "no hi havia cap altre projecte" per a la parada 16, i avança que ara l'Ajuntament està treballant en la nova licitació de totes les parades del mercat per a les pròximes dècades. Es tracta d'un concurs que s'ha de resoldre els pròxims mesos per assignar tots els espais a llarg termini, "però pot tornar a passar que en quedin buides i aleshores es concedeixin llicències temporals a mesura que es presentin projectes puntuals", explica.
Presumptes irregularitats a la Taula del Tercer Sector
D'altra banda, l'alcaldessa de Sitges és investigada des del juny del 2023 per un presumpte cas de subvencions i contractes irregulars a la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf. Carbonell va ser detinguda per la policia espanyola poc després de revalidar l'alcaldia, si bé no va ser citada a declarar davant la jutge fins dos anys més tard. D'ençà d'aquella citació, no han transcendit novetats en la investigació.
La causa oberta per la plaça 8 de la secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Vilanova i la Geltrú busca esclarir si l'Ajuntament va prevaricar donant a l'entitat social més de 600.000 euros entre el 2017 i el 2022. Carbonell ha defensat en tot moment que no va cometre cap irregularitat intencionada i que, quan la interventora va advertir que els diners no estaven ben justificats, aquests es van retornar.