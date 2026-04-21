Els Mossos van confiscar fa tres mesos el telèfon mòbil de l'exalcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, actual cap de gabinet de Salvador Illa, arran d'una causa judicial que pilota el jutjat de Martorell. Segons ha avançat El Periódico, es tracta d'un procediment sobre contracte des de l'ajuntament i Rivas hi consta com a investigat. L'exalcalde s'hi ha personat.
Fonts de la Presidència asseguren que és el primer interessat en què s'esclareixi la investigació i està disposat a col·laborar en tot allò que sigui necessari. Les mateixes fonts refermen la confiança del president Illa en el seu cap de gabinet.
La policia va quedar-se el telèfon de Rivas el 15 de gener, per ordre del jutge, i encara no li han retornat. Des d'un primer moment, va intentar personar-se a la causa per defensar-se, i finalment la petició ha estat acceptada i se li ha notificat que consta com a investigat. El procediment indaga en suposades irregularitats a la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL), dedicada a oferir feina a persones amb discapacitat intel·lectual, risc d'exclusió i vulnerabilitat.
S'investiguen una sèrie de contractes que haurien servit per pagar despeses privades de membres vinculats a l'entitat. A banda, hi ha una peça separada i secreta, on s'ha inclòs el mòbil de Rivas.
L'ara cap de gabinet d'Illa va ser alcalde d'Esparreguera entre els anys 2015 i 2024, abans de fer el salt a Palau com a home de màxima confiança del president.