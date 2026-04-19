19 de abril de 2026

Política

Israel respon a Pedro Sánchez i l’acusa de «difondre antisemitisme»

  • Gideon Sa'ar, ministre d'Afers Exteriors d'Israel), Kaja Kallas, alta representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, en una reunió a Brussel·les.

Publicat el 19 d’abril de 2026 a les 17:41

Israel ja ha reaccionat a l'anunci de Pedro Sánchez, que ha avisat que demanarà a la Unió Europea que trenqui l'acord d'associació que té amb l'estat israelià. En un missatge a X, el ministre d'Exteriors, Gideon Sa'ar, ha titllat "d'hipòcrita" al president del govern espanyol, a més d'acusar-lo de "difondre antisemitisme”. El ministre d'Israel, a més, ha assegurat que el líder espanyol té "una relació amb règims totalitaris que violen els drets humans, com la Turquia d'Erdogan o la Veneçuela de Maduro", a banda que rep "agraïments del règim brutal de l'Iran i organitzacions terroristes". "No tenim res contra els ciutadans d'Espanya, al contrari, sinó contra la doble vara de mesurar del govern de Sánchez", ha sentenciat Gideon Sa'ar.

Et pot interessar