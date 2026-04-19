Pedro Sánchez demanarà a la Unió Europea «trencar» amb Israel

Pedro Sánchez ha confirmat que Espanya demanarà aquest dimarts a la Unió Europea (UE) trencar l'acord d'associació amb Israel. El president del govern espanyol ha dit que ho farà en el marc de la reunió de ministres d'Afers Exteriors, i ha argumentat Israel no pot ser soci de la UE perquè està "violant el dret internacional" i, per tant, "els principis i valors de la UE".\r\n\r\nSánchez també ha demanat el suport de la resta de països per tirar endavant la proposta. Les paraules del president espanyol arriben després que el passat divendres Espanya, Irlanda i Eslovènia demanessin per carta a l'alta representant per als Assumptes Exteriors, Kaja Kallas, estudiar la "suspensió" de l'acord d'associació amb Israel.\r\n