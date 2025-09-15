Junqueras estreny pel finançament singular: «No volem creure que Montero actua al marge del seu govern i del seu partit»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha tornat a situar el finançament singular com una condició necessària per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. En una entrevista a Els Matins de TV3 aquest dilluns, ha argumentat que, en un context amb uns deutes públics inèdits i una oferta monetària "desbordant" que porten a la inflació, les polítiques en habitatge i transport públic a l'Estat "no funcionen" i ha reclamat més recursos i competències per a Catalunya. En aquest sentit, ha situat el finançament singular com el primer pas i ha reblat que, si el Ministeri d'Hisenda considera inassumible que Catalunya recapti tot l'IRPF, ERC considerarà de la mateixa manera uns pressupostos generals de l'Estat. "No volem creure que María Jesús Montero actua al marge del seu govern i del seu partit", ha reblat. I, sobre el boicot de l'etapa final de La Vuelta a Madrid, ha assegurat que "tots hauríem de fer tot el possible per intentar frenar-ho" i ha reivindicat la defensa dels republicans de l'embargament d'armes a Israel anunciat pel president espanyol, Pedro Sánchez.\r\n