Junts acusa Illa de governar amb «arrogància» un cop garantits els pressupostos

Conscient que té garantits els pressupostos, Salvador Illa ha entomat amb certa calma les crítiques de l'oposició, que veuen el model socialista un model fracassat, entregat als socis d'esquerra i amb un excés de pressió fiscal cap als ciutadans. Catalunya tindrà pressupostos per primera vegada des de 2023 després d'anys de pròrrogues i suplements de crèdit, i Illa aconseguirà els seus primers comptes, cosa que li permet tenir oxigen polític fins al final de la legislatura. Davant la pressió dels socis d'ERC i els Comuns, que avisen que ara cal concretar acords i complir-los, Junts s'ha erigit en cara visible de l'oposició als socialistes i ha criticat "l'arrogància" del president ara que té lligada la viabilitat fins al 2028, mentre el PP ha alertat que la Generalitat s'ha convertit en una "delegació del sanchisme".
El diputat de Junts Antoni Castellà ha situat el debat en la discussió sobre “dos models de Catalunya”: “O resignació o ambició i lideratge”. Castellà ha retret al Departament d'Economia que hagi presentat uns pressupostos, els hagi retirat i després els hagi tornat a presentar un cop lligat el suport dels socis. “Això no és normalitat, no hi ha precedents”, ha denunciat, i ha acusat el PSC de voler “ocupar el poder” abans de tenir una majoria i de no tenir projecte de país. “La majoria és precària i hi ha un punt fora de lloc d'arrogància”, ha afirmat Castellà. El diputat ha acusat Illa de tenir un to “arrogant” amb els grups parlamentaris, especialment amb Junts, i ha demanat "respecte institucional". També ha furgat en l'enganxada amb els Comuns de dimecres, insinuant que serà la tendència a partir d'ara un cop lligats els comptes.
Castellà ha insistit en la manca de projecte i rumb de país, i ha advertit que governar “no és resistir”. “La gestió és molt millorable”, ha dit, recordant l'allau de protestes dels últims mesos. I quin és el problema de fons? “L'infrafinançament estructural” i el fet que hi ha 21.000 milions d'euros de Catalunya que marxen a l'Estat i no tornen. El diputat de Junts ha criticat la proposta de reforma de model de finançament, que és “una altra vegada un cafè per a tothom”. Castellà ha insistit que hi ha una “oportunitat històrica” per aconseguir un “finançament just”, però el PSC s'hi nega i els socis “s'ho empassen”. “Com que no tenim prou diners, en comptes de collar el govern de Madrid collem els ciutadans de Catalunya”, ha dit el diputat, que ha lamentat que no s'hagi deflactat l'IRPF. “Això és un augment d'impostos encoberta sobre les classes treballadores, per no molestar el govern espanyol”, ha assenyalat.
Sobre els pressupostos, Castellà ha dit que no representen “la centralitat”, sinó que estan condicionats per ERC i els Comuns, que “imposen la seva agenda”. “No hi ha model nacional ni projecte de futur, mentre tenim el món sanitari al límit, serveis socials insatisfets, sectors educatius reclamant un suport que no troben i absència de sensibilitat amb la llengua del país”, ha denunciat. El dirigent independentista ha alertat que això és conseqüència de “no tenir un model nacional”. I què proposa Junts? Castellà ha recordat que el partit ha presentat 1.300 esmenes com a “proposta alternativa al Govern”. “Catalunya necessita un canvi de rumb i tenim una oportunitat històrica d'aconseguir el concert econòmic”, ha insistit, malgrat que no hi ha majoria al Congrés en aquest sentit. “Sense control dels recursos no hi ha autogovern”, ha reiterat.
Castellà ha dit que Catalunya “no està condemnada a la decadència” i ha responsabilitzat el Govern per aconseguir un canvi en aquest sentit. “Tenim un potencial immens i no necessita resignació, necessita lideratge”, ha dit, i ha fet una crida a “superar” les limitacions. “Necessitem un Govern que no ocupi el poder, sinó que transformi el país; Catalunya necessita un pressupost amb ambició nacional, creixement compartit, fiscalitat justa, serveis públics forts i confiança que podem liderar el sud d'Europa”, ha reblat. En aquest sentit, ha ofert “col·laboració”, però l'ha condicionat a un “canvi de rumb radical”. “Si rectifiquen, ens hi trobaran; si no, la pròxima legislatura els rellevarem en el Govern per liderar el procés que necessita aquest país”, ha conclòs.
El PP veu la Generalitat com "una delegació del sanchisme"
El portaveu del PP, Juan Fernández, ha dit que aprovar pressupostos el juliol “no és estabilitat” i ha avisat que el Govern porta Catalunya cap a la “decadència”. “La Generalitat s'ha convertit en una delegació política del sanchisme”, ha denunciat, i ha dit que Illa es mou en funció de les necessitats de Pedro Sánchez amb “cessions i renúncies” als socis. “Volen mantenir viu un govern a Madrid a costa de debilitar Catalunya”, ha reblat. Fernández ha denunciat l'excés de burocràcia i la pressió fiscal, i ha acusat el Govern d”'empobrir” els catalans. “La seva prosperitat compartida és una estafa política”, ha criticat. En aquest sentit, també ha dit que cal una reforma de fons, fins i tot una "refundació" de la Generalitat. "La missió de la Generalitat és servir millor la societat, no controlar-la", ha afirmat. El diputat popular també ha lamentat que la política a Catalunya estigui controlada pels Comuns i per ERC i ha lamentat que Illa no hagi canviat el model. "Ha assumit les polítiques del nacionalisme i ha entregat la política econòmica dels comuns, i ha convertit la Generalitat en una delegació del sanchisme", ha conclòs.
El portaveu de Vox, Joan Garriga, ha dit que els catalans "n'estan farts" i ha acusat la Generalitat de fer polítiques "confiscatòries" per finançar "xiringuitos". "Els pressupostos tenen més administració que solucions, més estructura que resultats", ha dit, i ha acusat el Govern de convertir la Generalitat en "una màquina de recaptar impostos i repartir subvencions". "Primer van els de casa", ha dit Garriga, entonant la "prioritat nacional" que defensa Vox arreu d'Espanya. Així, ha pronosticat que l'extrema dreta acabarà "desallotjant" el PSC.