Junts amenaça de retirar el suport a Sánchez si no compleix amb els acords abans del juny

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que el seu partit farà balanç a finals de maig de l'acord de Brussel·les amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, i ha avisat que, si aquest no es compleix, no li continuaran donant suport.

"Si no es compleix l'acord de Brussel·les, nosaltres no continuarem donant suport al govern espanyol", ha dit en una entrevista a TVE. Ha afirmat que ara mateix estan "a la pròrroga" que va demanar el mediador internacional, en al·lusió que Junts va retirar la seva petició que Sánchez se sotmetés a una qüestió de confiança. El partit de Carles Puigdemont va accedir a retirar aquesta petició perquè el mediador els va demanar més temps per complir amb els acords.

Turull ha recordat que l'acord de Brussel·les no era per "salvar" la legislatura, sinó per internar una resolució del conflicte polític a Catalunya, segons ell. Ha avisat textualment que la valoració de Junts sobre el desenvolupament dels acords de Brussel·les és crítica, i ha afegit que si no hi ha avenços passarà "el que hagi de passar".