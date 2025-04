El nou pinyol de Junts

És habitual que cada dimarts almenys dos dirigents de Junts -Jordi Turull i Antoni Castellà- es desplacin fins a l'aeroport del Prat per dirigir-se cap a Waterloo i reunir-se amb Carles Puigdemont. Són trobades amb una composició fixa, però que també poden incorporar altres membres de la permanent, ja sigui perquè estan implicats en negociacions a Madrid -Míriam Nogueras capitaneja el front del Congrés dels Diputats- o per posar el termòmetre en qüestions vinculades al Parlament o a la interlocució oberta amb les elits empresarials, tasca que ocupa Albert Batet. En tot cas, aquests desplaçaments de membres de la cúpula més restringida indiquen la formació d'un nou pinyol dins de Junts.

Un pinyol -expressió que va fer fortuna en l'època de Convergència per referir-se a l'entorn més proper a Artur Mas, integrat per Francesc Homs, Oriol Pujol, David Madí i Germà Gordó, principalment- que té de protagonistes Turull i Castellà. El primer és secretari general i forma part de les negociacions amb el PSOE, interlocutor com és de Santos Cerdán, número tres del PSOE. El segon és vicepresident i té la màxima confiança de Puigdemont, també per tenir contactes amb el Madrid del poder, no sempre el polític. En les trobades a Waterloo s'hi ha parlat, entre d'altres qüestions, del traspàs de competències en immigració -pendent de desplegar- i de la moció de censura fallida a Ripoll.

Aquestes trobades, segons detallen fonts del partit consultades per Nació, se celebren en paral·lel de les reunions de la permanent i de tota la direcció sorgida del congrés de l'octubre, quan Puigdemont va tornar a la presidència de Junts. El líder a l'exili s'ha de connectar a les cites de l'executiva telemàticament -hi ha una pantalla específica instal·lada a la seu des de fa anys per aquest propòsit-, però en els últims mesos ha impulsat les trobades presencials i restringides per despatxar tant les carpetes urgents com les estratègiques. En el seu cercle de confiança hi continua apareixent Josep Rius, un dels noms protagonistes en la cursa per liderar Junts a Barcelona el 2027.

Clima territorial camí de les municipals

Les eleccions municipals són d'aquí a dos anys, i aquesta és una de les qüestions que comencen a centrar el dia a dia de la formació. Formalment, l'encarregada de liderar aquesta carpeta és Judith Toronjo, secretària d'organització des de l'octubre. En l'àmbit municipal, des de l'arrencada del partit, sempre hi ha tingut reservat un paper especial David Saldoni, tradicionalment mà dreta de Turull, però últimament ha baixat revolucions. En la confecció de les candidatures hi tindrà a veure el secretari general, bon coneixedor del territori, per bé que últimament ha hagut de gestionar inconvenients -amb les seccions locals de Puigcerdà i d'Altafulla- que han aixecat més d'una cella.

En aquest sentit, veus territorials consultades assenyalen que Turull entra al detall de les disputes que hi puguin haver -habituals, d'altra banda, en tots els partits- a nivell municipal. "De problemes com aquests n'hi ha hagut sempre", ressalten les mateixes fonts. La prioritat de Junts és mantenir posicions de cara als propers comicis, en els quals haurà d'afrontar la competència d'Aliança Catalana. De les ciutats que governen, les que superen els 30.000 habitants són Sant Cugat del Vallès, Vic, Figueres i Olot. En les tres últimes s'hi espera un creixement notable de la formació de Sílvia Orriols. Els més optimistes indiquen que, en el millors dels escenaris, Aliança impedirà que sumin els tripartits.

El retorn de Puigdemont

En les trobades del nou pinyol de Junts s'hi aborda, com és lògic, el futur de Puigdemont. Fa unes setmanes, un alt dirigent consultat assenyalava que interlocutors del Madrid del poder -també econòmics- feien arribar el missatge al líder a l'exili que el juliol podria ser un mes propici per al retorn, si el Tribunal Constitucional (TC) tombava els primers recursos contra l'amnistia. Membres de la cúpula ja preparaven plans per un retorn permanent, però la prudència continua imperant, perquè persisteix la incògnita de què passarà amb el recurs presentat pel Tribunal Suprem i per les qüestions que pot elevar a la justícia europea. La incertesa presideix el calendari per les maniobres judicials.

De moment, això sí, Puigdemont continua rebent el nucli de confiança de Junts a Waterloo, per abordar el dia a dia del partit i de totes les carpetes obertes a Madrid. Totes les decisions rellevants continuen passant pel seu despatx. L'aval a l'acord per les competències en immigració porta el seu segell, i també la negativa a desplaçar Orriols de l'alcaldia de Ripoll. Fins i tot ha mantingut interlocució directa amb membres del govern espanyol -és el cas de la vicepresidenta María Jesús Montero- per abordar negociacions com la reforma fiscal. El nou pinyol de Junts té clar que la finestra d'incidència més clara que té el partit passa pels set diputats que comanda Nogueras al Congrés.