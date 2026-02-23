Junts creu que ERC accepta «intercanvis de pastanagues» pels pressupostos

Junts carrega contra ERC per la gestió del pacte dels pressupostos. Jordi Turull ha acusat els republicans d'acceptar un "intercanvi de pastanagues" en relació amb els comptes públics. "Ja ha deixat de banda el que era el concert econòmic solidari, ara l'IRPF sembla que també queda de banda", ha considerat el secretari general de Junts. En matèria pressupostària, Turull ha lamentat que "el Govern està comprant el model Colau", després d'arribar a un acord amb els Comuns.
Turull s'ha pronunciat així després que el president d'ERC, Oriol Junqueras, lamentés aquest dissabte que no es donaven les "condicions" per a obrir la negociació amb el Govern per als pressupostos sense les "garanties" de la recaptació de l'IRPF, tot i que es va obrir a pactar suplements de crèdit. Després de ser preguntat per aquest distanciament entre l'executiu i els republicans, el secretari general ha respost que desconeix si Esquerra "acceptarà el fet de deixar de banda" la recaptació de l'IRPF.
Amb tot, el Govern aprovarà divendres els pressupostos de la Generalitat en un consell executiu extraordinari. Ho farà sense esperar ERC, que es nega a negociar perquè no té garanties que Catalunya pugui recaptar l'IRPF. Salvador Illa ha demanat a ERC que negociï. "Tenim camí per recórrer i marge per acordar", ha assegurat, i ha avisat que no hi ha altre camí que el d'arribar a acords.
Panflets en protesta per Rodalies
Turull ha atès els mitjans des de l'estació de Sants i ha aprofitat per criticar la gestió de Rodalies. Per exemplificar-ho, el partit ha repartit uns 30.000 pamflets a 63 estacions de Rodalies per denunciar el "caos" ferroviari i insistir en responsabilitats polítiques, com el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i que l'executiu rescindeixi el contracte amb Renfe.
"Hem repartit aquest material perquè la gent vegi que hi ha solució i sàpiga que no tot ha de ser resignació o excuses de mal pagador", ha afegit. En una atenció a Girona, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat a ERC que es planti davant dels socialistes en la negociació pressupostària i exigeixi un traspàs de Rodalies "100% català".