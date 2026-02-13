Junts demana a Illa que se sotmeti a una qüestió de confiança si no cessa Paneque

Les votacions del ple del Parlament d’aquesta setmana -on es va tornar a demanar la dimissió i reprovar la consellera Sílvia Paneque pel caos de Rodalies- i l’anunci del retorn a l’activitat del president, Salvador Illa, han fet que Junts mogui fitxa i pressioni pel cessament de la responsable de Territori. En declaracions a l’ACN, la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha demanat a Illa que si no fa efectiu el “mandat del Parlament” i fa dimitir Paneque, “potser s’haurà de sotmetre a una qüestió de confiança” per saber si encara té el suport dels seus socis habituals i d’investidura, ERC i els Comuns, donat que van votar les reprovacions o peticions de cessament de la consellera.
Per a Junts, actualment existeix “una falta de lideratge molt gran”, i no només pel mes de baixa mèdica i absència pública del president. “El Govern no sap gestionar les crisis”, ha considerat Sales. I és per això que darrerament han portat a votació del ple del Parlament les successives peticions de reprovació i dimissió de consellers com Paneque, que ha estat assenyalada per segon cop a la cambra catalana per la seva gestió del caos a Rodalies.
Així, en tornar dilluns a la seva activitat, Sales creu que Illa “la primera decisió que ha de prendre és fer dimitir Paneque”. “Sembla que la consellera no té cap intenció de dimitir i el Govern tampoc hi veu la necessitat. Demanem que Illa faci efectius els mandats parlamentaris, perquè si no ho fa estarà faltant a les votacions del Parlament i potser s’haurà de sotmetre a una qüestió de confiança”, ha dit Sales, tot recordant que ERC i els Comuns són els socis d’Illa i “han votat la petició de cessament o una versió una mica més descafeïnada, però sumant-se a la petició explícita de cessament de Paneque”.
És per això que a Junts volen “saber si el president compta amb la confiança dels seus socis d’investidura, saber si aquest suport encara és vigent”. Per a Sales, a més, s’ha de posar solució a les diferents crisis obertes -Rodalies, pesta porcina africana o la gestió de temporals- perquè no es pot “continuar vivint en la improvisació i la falta de lideratge”.