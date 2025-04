Junts demana «ajuda» al municipalisme davant de la «desconstrucció nacional» del Govern

Junts per Catalunya ha demanat "ajuda" als seus càrrecs electes de pobles i ciutats de Catalunya per fer front a la "desconstrucció nacional" que, a criteri del partit, està portant a terme el Govern. El secretari general de la formació, Jordi Turull, ha comparat els alcaldes que "posaven el país per davant del partit" a l'època de Jordi Pujol, amb l'executiu actual que "davant de qualsevol problema no vol molestar a Pedro Sánchez". En aquest sentit, Turull ha lamentat que "s'ha hagut de patir per si era un Sant Jordi català" i ha carregat contra el govern de Salvador Illa per fer una diada que "agradi a Madrid". L'acte també ha comptat amb un vídeo gravat de l'expresident Carles Puigdemont, que ha agraït la feina dels batlles.

En una trobada amb antics càrrecs electes del partit de la vegueria de Girona, el secretari general de Junts, ha ressaltat "la bona feina" que han fet pel seu municipi, especialment en els equipaments, com centres de dia, consultoris o escoles. "No s'ha reconegut prou el que heu fet pel país i, si no haguéssiu estat alcaldes i alcaldesses, tot seria molt més complicat", ha assenyalat. Turull ha recordat que moltes de les coses que "s'han començat a guanyar als pobles, s'han acabat guanyant arreu de Catalunya". "I moltes vegades, amb una sabata i una espardenya", ha reblat Turull, entre aplaudiments.

El secretari general del partit ha ressaltat que "el país va sortir del franquisme en males condicions" i que la feina del municipalisme va aconseguir arreglar. "Heu estat punta de llança en multitud de coses i, al final, sou l'administració més propera que té el ciutadà. Per a vosaltres, el ciutadà no és una estadística", ha remarcat. El dirigent de Junts ha destacat que els partits que no es presenten al conjunt de pobles "cauen a la primera ventada i no són útils".

Tot plegat davant d'un auditori ple d'autoritats locals a qui Turull ha demanat "ajuda" per fer front a la "desconstrucció nacional" que pateix Catalunya per part del PSC, des que està al Govern. En aquest sentit, Turull ha recordat la diada de Sant Jordi, que considera que es va fer "per agradar a Madrid" i ha lamentat que s'hagi "hagut de justificar" els actes que es feien.

"El Govern de la Generalitat no vol molestar a Pedro Sánchez quan hi ha qualsevol problema", ha lamentat Turull que ha reivindicat que els alcaldes de Junts posen "el país davant del partit". "Us imagineu que vosaltres durant el govern del president Pujol no haguéssiu pensat en els ciutadans", s'ha preguntat.

Puigdemont també participa

L'acte, que s'ha fet a l'Auditori de la Mercè de Girona, també ha comptat amb un vídeo de l'expresident de la Generalitat i exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, que ha reivindicat que la figura dels batlles i batllesses és "fonamental per fixar l'ànima i l'esperit" dels pobles. Puigdemont, com Turull, ha volgut agrair la feina de les autoritats locals i ha recordat els moments "difícils" que va haver d'afrontar al capdavant del consistori gironí per la crisi econòmica.

Puigdemont ha demanat seguir "vetllant per cada poble" i mantenir les seves singularitats. "Ens conjurem a defensar-ho i volem fer la independència de Catalunya cada dia, des dels pobles". L'expresident ha demanat que en "època de cridòria i d'informacions falses, és important tenir clars els punts cardinals". "Tenir els peus tocant a terra és fonamental per aixecar la nació catalana, per ara i pel futur". Finalment, Puigdemont ha celebrat donat "força" als presents de cara a les eleccions previstes per d'aquí a dos anys, quan espera haver tornat presencialment a Catalunya.