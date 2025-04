Junts dona dos mesos al PSOE per complir amb l’oficialitat del català a Europa i l’amnistia

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha donat al PSOE un termini de dos mesos fins abans de les vacances d'estiu per obtenir "resultats i avenços concrets" en qüestions que estan sobre la taula de negociació a Suïssa: "No posem una data, però això no és indefinit". En una entrevista a Europa Press, ha marcat el maig o inicis de juny com la data límit i ha retret als socialistes que hi hagi bones intencions, expectatives i promeses, però no fets.

Després d'afirmar que les seves paraules són un recordatori al PSOE, Turull ha desitjat que en un mes i mig o dos mesos -textualment- hi hagi avenços en qüestions com l'oficialitat del català a Europa, l'aplicació de la llei d'amnistia i la culminació dels traspassos de competències, com les d'immigració: "Estan en números vermells i la situació, lluny de millorar, continua estancada de moment", ha reblat, alhora que ha reiterat que Junts vol "resultats i fets factibles, no excuses".

I, en cas que aquests resultats no arribin, Turull ha deixat clar que deixaran de donar suport i estabilitat al govern espanyol i tornaran a la situació de la presentació de la qüestió de confiança. Així, si han de retirar el seu suport al PSOE, ha assegurat que ho faran amb la consciència tranquil·la d'haver complert, "fins i tot més del que tocava". "No serem ostatges d'una amnistia ni de l'acció prevaricadora de Llarenas i Marchenas", ha advertit.

Turull també ha defensat la conveniència que hi hagi una reunió entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, per "analitzar" les possibilitats de l'acord que van signar. No obstant això, opina que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va "tard" per reunir-se amb Puigdemont i assegura que no ho farà fins que Sánchez l'hi autoritzi.