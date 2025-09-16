Junts i el govern espanyol pacten un canvi legal per garantir l'atenció al client en català

Canvis en defensa del català. Junts i el govern espanyol han pactat diverses modificacions del projecte de llei d'atenció al client per garantir que es respectin els drets lingüístics dels clients catalanoparlants. "Les mesures suposen un canvi de paradigma", ha declarat Junts en un comunicat.
Entre les esmenes pactades, els independentistes han aconseguit que l'obligació de respondre com a mínim en castellà passi a ser ara la de fer-ho amb la llengua oficial amb la qual ha parlat l'usuari. Dit d'altra manera, si parles en català, el personal d'atenció al client t'haurà de respondre en català. Les comunicacions escrites i verbals de l’empresa amb el client també s’adaptaran a la llengua triada per aquest en iniciar el contacte.
Una altra de les esmenes pactades és l'obligació de fer cursos de català per als treballadors dels serveis d'atenció al client. El partit presidit per Carles Puigdemont recorda que es posa per davant el dret del consumidor a ser atès en català "sense que depengui de la bona voluntat de l'empresa o de la seva ubicació" i reivindica que s'ha evitat una invasió de competències a la Generalitat gràcies a una disposició addicional.
Qualsevol empresa de més de 250 treballadors o que tingui més de cinquanta milions d'euros de facturació anual hauran d'aplicar les mesures d'atenció en català. Això afectarà, entre d'altres, les companyies elèctriques i subministraments, les telefòniques, les aerolínies, els serveis postals, els bancs, les asseguradores o les plataformes d'entreteniment. "L'acord assolit amb el govern espanyol permet assegurar el dret dels ciutadans a ser atesos en català per part de les empreses", remarca la formació.