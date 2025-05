Junts impulsarà una comissió d'investigació al Parlament per la «crisi» a la DGAIA

Junts ha anunciat que impulsarà una comissió d'investigació al Parlament per la "crisi" al Departament de Drets Socials en la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). El partit de Carles Puigdemont considera que aquesta crisi "s'agreuja després de saber que una menor tutelada va ser violada per pederastes". Segons expliquen en un comunicat, volen "arribar fins al final de la qüestió", tenint en compte que aquest organisme també està sota la lupa de l'Oficina Antifrau i la Sindicatura de Comptes per les "anomalies" en la contractació i les subvencions. En declaracions a l'ACN, la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, ha justificat la petició afirmant que “les notícies que surten –sobre la DGAIA– no són positives”, i ha insistit que volen arribar “fins al final”. La portaveu ha indicat que el cas de la nena de 12 anys custodiada per la DGAIA víctima d'agressions i explotació sexual és de “màxima rellevància”. “Volem que la consellera doni explicacions en seu parlamentària i també totes les persones que hi tenen implicació”, ha conclòs.