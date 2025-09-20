Junts intenta espolsar-se la pressió de Sánchez i Illa pels pressupostos

Junts ha celebrat aquest dissabte al matí el Consell Nacional al Teatre el Jardí de Figueres. En l'acte, el secretari general, Jordi Turull, ha assegurat que comença un cicle on el partit i l'independentisme "seran motiu de moltes i moltes pressions" per l'aprovació dels pressupostos, tant a la Generalitat com a l'Estat. "Estarem sotmesos a una brutal prova de resistència. El nostre partit i el nostre país haurem de jugar i jugarem la partida que definirà el nostre futur", ha dit.
Turull ha assegurat que "dels èxits de Junts" dependrà que Catalunya "posi fre a l'estratègia desnacionalitzadora i anestesiadora" del govern d'Illa i "dels discursos que només atien l'odi i la divisió social i que estan expulsant a tantes persones dels valors de la catalanitat". El secretari general ha assegurat que "no serà fàcil" perquè "la desconfiança i la frustració han fet niu a casa nostra".
En el cap de setmana previ a la votació al Congrés del traspàs de competències en immigració i de què Podemos ja hagi anunciat que hi votarà en contra, Turull també ha acusat el partit d'anar en contra de Catalunya. "Ens diuen racistes", ha assegurat el secretari general de la formació, "però no és una qüestió de racisme, sinó una qüestió d'anticatalanisme d'ells. De qui demana els traspassos i des d'on". "Ni les pitjors clavegueres de l'Estat es van atrevir a dir-la tan grossa contra nosaltres", ha criticat.
Etzibada a Podemos
En aquest sentit, ha acusat Podemos d'alinear-se amb la dreta espanyola: "Comparteixen model territorial amb Vox i el PP". Turull ha remarcat que si mantenen el no a la delegació de competències en immigració "s'activarà allò de l'antes roja que rota" i que per les declaracions que han fet des del partit "no s'han llegit la llei o no coneixen Catalunya".
Turull també ha fet valdre la feina dels alcaldes i dels regidors municipals, que són "la primera porta que pica qualsevol ciutadà" i "qui copsa les necessitats que estan emergent". En aquest sentit, ha assegurat que Junts farà polítiques "amb valentia i rigor" sobre allò que preocupa la gent, "com les ocupacions, la multireincidència i l'accés a determinats ajuts", tant al Parlament com als municipis, que han d'estar "més connectats que mai".
Els quatre eixos de Junts
En l'inici del curs polític, el secretari general ha dividit en quatre eixos les prioritats de Junts. El primer, la defensa de Catalunya, i sobretot la llengua; el segon, la defensa de les classes mitjanes i treballadores, amb propostes per reduir la pressió fiscal. En tercer lloc, polítiques destinades a joves, sobre habitatge i natalitat. I per últim, continuar treballant per la independència, per "una nova etapa de llibertat": "L'anhelat retorn dels consellers Puig i Comín i del nostre president Carles Puigdemont serà una victòria per la llibertat i la democràcia contra la repressió". "Fem que quan vinguin trobin un partit amb ulls de futur i capaç de liderar el seu destí ple de llibertat" ha conclòs.