Junts retreu al Govern i a ERC que el calendari dels pressupostos estigui "adaptat" a l'agenda electoral del PSOE. Així ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull, en una entrevista a Catalunya Ràdio en què ha lamentat que socialistes i republicans posin els "interessos i calendaris de partit" per sobre dels de Catalunya. Malgrat considerar que a l'executiu li manca "lideratge", el secretari general de Junts ha dit que "no estan en la lògica que ara calguin eleccions", sinó de demanar al Govern que "rectifiqui" les seves polítiques. Sobre les línies vermelles per als pactes postelectorals, ha evitat parlar d'Aliança Catalana, però les ha situat en el "respecte de drets i llibertats" i "polítiques que activin la cohesió". Preguntat sobre els pressupostos, Turull ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'estar "pendent del que fa" el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha considerat que l'executiu català està "disminuint l'ambició nacional de Catalunya".\r\n