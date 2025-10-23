Junts solemnitza el trencament de l'acord amb el PSC i ERC per posar al dia la CCMA

"Ens sentim desvinculats del pacte del 2022". Amb aquesta contundència ha sentenciat Agustí Colomines el consens creat ara fa tres anys entre ERC, el PSC i Junts sobre la posada al dia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Així, en les seves paraules, passen a una voluntat de "discussió i diàleg, però no perquè els aixequin la camisa". Fent referència a l'acord signat ara fa tres anys entre els quals llavors eren partits de govern (republicans i juntaires) i els líders de l'oposició (els socialistes), Colomines ha determinat que la direcció del 3Cat ha dut a terme "una interpretació excessiva i reduccionista d'allò que es va pactar".
El diputat de Junts i representant de la formació a la comissió de control de la CCMA ha traslladat "la preocupació sobre la deriva que tenen els mitjans de comunicació públics a Catalunya" i ha posat èmfasi en "la pèrdua de les marques [TV3 i Catalunya Ràdio]". En la seva intervenció, Colomines ha assegurat que no s'està implementant el pacte del 2022 perquè el que es va afirmar llavors era "la digitalització dels mitjans", però que "en cap cas això havia de significar, comportar o deduir que s'eliminarien marques". "No ho deia en cap moment i això és el que ha passat", ha carregat.
En la seva exposició, el diputat juntaire també ha volgut posar exemples sobre "l'obsessió de l'actual govern [de la CCMA] de canviar-ho tot". Colomines ha explicat que les modificacions han arribat "fins a un punt en què La Marató de TV3 avui es diu La Marató del 3Cat". "Només ho fan els soviètics això", ha dit, "perquè a la web posa que el 3Cat la va crear el 1992, quan no existia".
En aquest sentit, ha considerat que forma part d'una deriva "per voler amagar-ho tot". Colomines també ha recordat que des de la seva formació segueixen defensant que "TV3 és la Televisió Nacional de Catalunya". "Vostès han vist que hagin eliminat Antena 3 o La Sexta?" ha comparat, fent un paral·lelisme entre Atresmedia i el 3Cat. "Aquest era el model no fer-ho al revés", ha sentenciat.
Divendres, comissió de control a la CCMA
Des de Junts fa setmanes que demanen moure fitxa per actuar davant els moviments interns i els canvis que se succeeixen al 3Cat. "Fa dies que demanem un consell extraordinari de la CCMA per parlar d'aquestes qüestions i ho han anat dilatant. Nosaltres ja actuarem en conseqüència", ha afirmat Colomines. Demà mateix, divendres 24 d'octubre, hi ha sessió de la comissió de control de la CCMA.
Junts va decidir furgar en la "desnacionalització" de TV3 amb una proposta de resolució -que ha derivat en una moció perquè es voti al Parlament- que posava el govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el punt de mira. Junts ja manifestava a principis d'octubre la preocupació per la "insistència" de la direcció de la CCMA per "substituir" les marques de TV3, Catalunya Ràdio, 324 i Catalunya Informació en una única marca anomenada 3Cat.
En paral·lel, s'instava el Govern a assegurar el mandat del contracte programa amb la CCMA que compleixi els objectius fixats. És un dels punts en els quals més èmfasi ha posat Colomines. . "S'han passat totes les línies vermelles", deia Albert Batet en el primer ple del Parlament sobre el debat de política general.
Colomines assegurava en declaracions a Nació que la Corpo està liderant l'estratègia de "normalització" que promulga el PSC i consideren que Romà "treu pit de coses que no ha fet" i "viu del passat". Davant la "situació d'alarma social" que Junts considera que s'ha creat, els seus dos consellers a la CCMA -els exdiputats Àngels Ponsa i Pep Riera- ja van demanar a principis d'octubre una reunió extraordinària del consell de govern.
Les posicions d'ERC i PSC
Joan Ignasi Elena, dels republicans i també membre de la comissió de control a la CCMA, ha considerat que la moció de Junts "respon a una decisió política, completament legítima, que inicia una campanya contra els mitjans de comunicació públics". En la presentació de la posició d'ERC, l'exconseller de la Generalitat ha assegurat que la campanya prové "de petits detalls", com repiulades de diputats de Junts a diversos posts on reivindicaven programes del 2Cat per sobre de TV3. "Si em permet la ironia, quan La 2 Catalunya va anunciar que faria en català la Roja ja no vaig veure tants retuits", ha carregat.
Elena també ha volgut reivindicar les audiències de la televisió pública catalana -encara que realment ha mantingut el prime time, ha tingut diverses baixades i certs entrebancs en alguna jornada- i la posició de la plataforma del 3Cat. Fent referència al nou canal en català d'RTVE, el republicà també ha llançat un dard a Junts: "El que és lleig aplaudir sistemàticament allò que tu consideres que és teu perquè ho has pagat tu i criticar els mitjans de comunicació públics del nostre país". El diputat d'ERC també ha volgut reivindicar les figures dels consellers de la CCMA i la direcció de la casa.