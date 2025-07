Junts urgeix Sánchez a complir els acords si vol continuar a la Moncloa

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat les excuses del PSOE a l'hora de complir els acords signats i considera que el president espanyol, Pedro Sánchez, "va perdre una oportunitat" aquest dimecres en la seva compareixença al Congrés. "Van arrossegant els peus", ha lamentat Turull, que ha insistit que Junts no hi és "per a regalar temps" a Sánchez, sinó per a defensar els interessos dels catalans.

En una entrevista a SER Catalunya aquest dijous, Turull ha volgut diferenciar el paper de Junts del d'ERC, que han advertit al govern espanyol que el faran caure si l'escàndol de Santos Cerdán va a més, i ha apuntat que la línia vermella de Junts la marca l'acord de Brussel·les. "Si vam arribar a un acord era per resoldre el conflicte; si per a Sánchez no hi ha conflicte, no necessitem taula de negociació a Suïssa". "Avisats estan", ha advertit.

Sobre la caiguda de Santos Cerdán com a secretari d'organització el PSOE i principal interlocutor de Junts, Turull ha admès que es va quedar "perplex" amb l'empresonament del polític navarrès. Ara bé, el dirigent ha aclarit que torna a haver-hi "interlocució" amb els socialistes i que ja han conformat una nova "delegació". No ha volgut revelar els noms, adduint que correspon al PSOE. A finals de juny, PSOE i Junts es van reunir a Suïssa amb Carles Puigdemont i José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant i amb la incògnita de qui substituirà Cerdán com a negociador.

Turull ha tornat a descartar donar suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez i ha reiterat que depèn del compliment dels acords. Sobre un escenari de negociació per a una investidura d'Alberto Núñez Feijóo, des de Junts no es volen "anticipar", però subratllen que "les condicions són les mateixes per a tots". "Si volen parlar amb responsables del partit ja saben on són", ha conclòs en referència a la reunió amb Puigdemont a Waterloo a la qual ja van convidar els populars.