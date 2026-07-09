La CUP anuncia una «candidatura àmplia» per intentar tornar a l'Ajuntament de Barcelona

Incògnita resolta sobre les eleccions municipals a Barcelona: la CUP ha anunciat que presentarà una "candidatura àmplia" per mirar de tornar al consistori de la capital catalana. La formació ha anunciat aquest dijous un acord amb Comunistes de Catalunya per impulsar aquesta candidatura que preveu incorporar altres organitzacions i col·lectius abans de la presentació de la llista, que es farà passat l'estiu. L'acord entre tots dos partits, segons han dit en un comunicat, es culmina després de mesos de "treball compartit" i de setmanes de negociació en els quals s'han establert tant els objectius estratègics de la futura candidatura com els aspectes organitzatius que han de sostenir el projecte.
L’acord estableix les bases d’una candidatura municipalista amb "visió àmplia, anticapitalista, sobiranista i independentista" que vol construir una "alternativa política sòlida" davant l’actual model de ciutat. Les dues organitzacions diuen compartir la diagnosi que Barcelona viu una "crisi profunda" marcada per l’emergència de l’habitatge, la massificació turística, l’especulació immobiliària i la progressiva expulsió de les classes populars dels barris. Consideren que aquest model debilita el teixit associatiu, comunitari i popular de la ciutat i reclamen una alternativa capaç de disputar l’hegemonia política i institucional.
En el marc de l’acord, la CUP i Comunistes de Catalunya celebraran la primera Assemblea Popular Municipalista aquest dissabte a la Violeta de Gràcia. Aquest espai serà el primer pas públic del procés de concreció de la candidatura. L’assemblea està impulsada per activistes de la ciutat amb el suport de la CUP Barcelona, Comunistes de Catalunya i Anticapitalistes, i vol esdevenir un espai de debat amb els moviments socials, les entitats veïnals, els col·lectius populars i les organitzacions sindicals de Barcelona. La candidatura assumeix el compromís de mantenir amb aquest espai una relació estable i incorporant les seves aportacions al programa electoral.
La CUP i Comunistes coincideixen a dir que Barcelona necessita una "alternativa política útil, creïble i combativa", capaç de representar les classes populars i d’aglutinar l’espai anticapitalista i transformador. Segons les organitzacions signants, el model impulsat durant les darreres dècades ha consolidat una ciutat orientada als interessos del capital immobiliari, financer i turístic, mentre es dificulta cada vegada més el dret a viure-hi. En aquest sentit, assenyalen el govern de Jaume Collboni com a responsable d’un model de ciutat que prioritza macroesdeveniments i l’atracció de visitants per davant de les necessitats dels barcelonins.
L’acord neix amb voluntat de créixer i ampliar-se. Tots dos partits es comprometen a continuar treballant per incorporar-hi noves organitzacions, col·lectius i persones que comparteixin la necessitat de construir aquesta alternativa. Durant els pròxims mesos continuarà el desplegament organitzatiu de la candidatura en consonància al desenvolupament de les Assemblees Populars Municipalistes. Després de l’estiu es farà la presentació de la candidatura, en què es donaran a conèixer els suports polítics, socials i individuals, així com les persones que encapçalaran la llista.