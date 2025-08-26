La darrera pifiada de Feijóo: se li colen anotacions en el pla antiincendis

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va presentar dilluns un pla aparentment ambiciós de lluita contra els incendis, un seguit de 50 mesures, amb una suposada proposta estrella de crear un registre de piròmans. Des del govern espanyol ja li han contestat aquest dimarts. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, li ha especificat que el líder de l'oposició confón els piròmans amb els incendiaris. Els primers són persones amb problemes psiquiàtrics, mentre que Feijóo s'estaria referint als incendiaris, els qui actuen de forma deliberada. Cap expert considera que siguin els incendiaris la primera causa dels focs. Però el pla del PP crema per altres bandes.
En el text lliurat a la premsa, en la proposta número 18, s'hi pot llegir: "Programes excepcionals d'ocupació per a neteja de boscos i reconstrucció d'habitatges". Però s'hi afegeix, tot seguit, que "ja es fan, s'ha de donar la idea que s'han de convocar de forma excepcional en aquests moments". O sigui, que es delata la voluntat d'emprar la demagògia davant una catàstrofe d'aquesta magnitud.
Però hi ha més. En la mesura 19, de difícil comprensió, es proposa una "excepció de regulació autonòmica per garantir el pagament de la PAC el proper any". Però amb un afegit sorprenent: "Si existeix". o sigui, que els autors del pretensiós document ignoren si aquesta pretesa tramitació burocràtica que volen suprimir ni tan sols existeix. Tot plegat, una mostra de poca serietat. Fa la sensació que el primer incendi que hauria d'apagar Feijóo el té dins del seu primer cercle.