La Moncloa declara zona catastròfica setze comunitats mentre carrega contra el «negacionisme climàtic» de Feijóo i Vox

El govern espanyol ha declarat aquest dimarts zona catastròfica territoris de setze comunitats afectats pels greus incendis d’aquest estiu. Ho ha fet en el primer consell de ministres després de vacances en què han comparegut el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra portaveu, Pilar Alegría, que ha al·ludit als pactes del PP amb Vox i al "negacionisme climàtic" que ha anat agafant “impuls” en el discurs del PP.
Alegría ha recordat que un dels efectes dels acords pressupostaris entre el PP i Vox allí on governen són les “retallades” de les partides vinculades a la sostenibilitat i el medi ambient. “Aquest negacionisme ha anat agafant cada vegada més protagonisme en les compareixences dels responsables del Partit Popular. És una desgraciada realitat”.
Sobre la proposta d’Alberto Núñez Feijóo de crear un registre de piròmans, Grande-Marlaska ha reclamat a Feijóo que sigui “més seriós”. El ministre ha afirmat que no es pot equiparar piròman a incendiari: “El piròman és una persona desequilibrada, mentre que l’incendiari actua amb voluntat deliberada, sense oblidar les negligències dels imprudents, a banda de les causes naturals que provoquen els incendis”, qualificant el líder del PP de “desconeixement” en un tema de gran “complexitat”.
El titular d’Interior ha informat que hi ha 15 incendis actius de nivell 2. Des del 24 de juny s’han rebut 118 avisos d’emergències, 113 dels quals per incendis. Alegría ha posat en valor la gestió de l’executiu i ha subratllat que el govern espanyol “ha hagut de fer front a tot tipus de catàstrofes i mai s’ha posat de perfil”.
Després de bandejar la proposta de registre de piròmans, l'executiu espanyol ha adoptat un to suau davant la resta de mesures proposades pel PP: “Qualsevol proposta serà valorada i estudiada”, ha assegurat Grande-Marlaska, referint-se a la voluntat d’assolir un pacte d’Estat antiincendis. Sobre un possible acord amb el PP, ha fet una crida a la “responsabilitat” del partit, al·ludint a la “utilització” de la tragèdia feta per Feijóo, tot demanant als conservadors que es dediquin a “millorar” la gestió dels governs autonòmics del PP.
A Catalunya, ha estat declarada zona catastròfica l’espai afectat pel foc de Paüls, al Baix Ebre. La resta de comunitats amb declaració de zona catastròfica són Castella i Lleó, Galícia, Extremadura, Astúries, Andalusia, el País Valencià, Castella-la Manxa, Múrcia, la Rioja, les Illes Canàries, Aragó, Navarra i Aragó. Només Euskadi i les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta resten al marge de la declaració, el que ja indica l’abast i l’extrema gravetat dels focs d’aquest estiu. El total de terreny afectat pels incendis arriba a les 400.000 hectàrees.
La declaració de zona catastròfica permet agilitar els tràmits per donar resposta a la catàstrofe, amb facilitat per a ajudes directes als afectats, així com accelerar totes les tasques de reconstrucció del territori devastat. La legislació actual permet una ajuda directa de fins a 18.000 euros per mort o incapacitat permanent, així com tot un seguit de compensacions per afectació en estris de treball o habitatges. Aquestes ajudes poden anar dels 2.500 als 15.000 euros. Sobre si seran ampliades, Grande-Marlaska ha assenyalat que s’està avaluant una modificació legislativa del decret que regula les ajudes, que ja és del 2005, com ja es va fer en el cas de la dana al País Valenciana.
Pressupostos? "Partit a partit"
A la pregunta de quina previsió té l'executiu espanyol de cara a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat, Pilar Alegría ha repetit el que és la declaració habitual del govern espanyol: "Partit a partit", destacant la "voluntat d’aprovar uns nous comptes generals" a través del "diàleg i l'acord amb els grups parlamentaris". "No es pot avançar cap escenari", ha afirmat la portaveu.